Ірочка з "Холостяка" показала стильний casual-образ із широкими джинсами

Який "лук" вибрала Ірочка

Широкі джинси - ключовий елемент образу

Ірина обрала актуальні широкі джинси з високою посадкою у світло-блакитному кольорі з ефектом "бруду" та зношеності. Такий фасон не лише подовжує силует, але й додає образу невимушеності.

Світлий денім добре поєднується з більш масивними верхніми речами, створюючи гармонійний баланс у силуеті.

Широкі джинси сьогодні залишаються одним із головних трендів у повсякденному гардеробі, дозволяючи комбінувати комфорт і стиль.

Шкіряна куртка як акцент

Головним акцентом верхньої частини образу стала чорна шкіряна куртка-бомбер з об’ємними плечима та манжетами. Контраст між масивною курткою та світлим денімом створює динамічний сучасний вигляд і додає образу характеру.

Бомбер у поєднанні з грубими фактурами підкреслює модну гру контрастів, популярну серед стрітстайл-блогерів.

Багатошаровість і деталі

Під курткою помітний светр пісочного відтінку, що додає образу багатошаровості та відчуття тепла.

Таке поєднання дозволяє створити стильний casual, який залишається комфортним у прохолодну погоду, і водночас виглядає продумано без зайвої складності.

Взуття та завершальний акцент

Образ доповнили затишні коричневі уггі, які підкреслюють розслаблений характер "луку" і гармонійно працюють із зимовими чи осінніми умовами.

Комбінація деніму, грубої шкіри та комфортного взуття демонструє, як базові речі можуть виглядати стильно навіть у повсякденному виконанні.

Ірочка з "Холостяка" показала модний образ (скриншот)

Чому цей "лук" працює

Вихід Ірини Пономаренко - наочний приклад того, як поєднувати базові речі: джинси, шкіру, светр та практичне взуття. Такий підхід дозволяє створювати образи, які одночасно відповідають модним тенденціям і залишаються комфортними.

Простий, але продуманий casual-"лук" підтверджує, що стильний образ не потребує складних комбінацій або яскравих аксесуарів - достатньо правильно підібрати фасони, кольори та фактури.