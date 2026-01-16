Гостроносі ботильйони та об’ємні плечі: модний вихід Джамали в стилі 80-х

Колірна гама та ключові акценти

Основою образу став насичений трав’янисто-зелений колір - актуальний відтінок, який уже кілька сезонів утримує позиції серед трендів.

Для Джамали це особливо вдалий вибір: зелений підкреслює її виразні риси обличчя та гармонійно контрастує з темним волоссям.

Додаткового об’єму образу надає акцентне взуття глибокого винного відтінку. Така комбінація виглядає небанально та формує складну, але збалансовану колірну пару, яка не потребує додаткових яскравих деталей.

Джамала показала модний "лук" (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фасон і силует

Центральним елементом образу став жакет з об’ємними плечима-буфами. Подібний крій відсилає до естетики 80-х років, однак у сучасному прочитанні він виглядає стримано й актуально.

Комір-стійка та ряд ґудзиків додають строгості, водночас створюючи легкі асоціації з мілітарі-стилем або навіть переосмисленими мотивами національного костюма.

Коротка спідниця в тон до жакета врівноважує масивний верх, відкриваючи ноги та роблячи силует візуально легшим і динамічнішим. Саме цей контраст між структурованим верхом і відкритим низом формує сучасну пропорцію образу.

Аксесуари та фінальні штрихи

Масивні золоті сережки-кільця та довга коса - впізнавані елементи стилю Джамали, які вона використовує не вперше. Вони додають етнічного настрою та жіночності, не перевантажуючи ансамбль.

Гостроносі ботильйони на підборах у поєднанні з щільними чорними колготками візуально видовжують ноги та підкреслюють загальну зібраність образу.

Зачіска залишається максимально лаконічною: гладко зібране волосся зміщує фокус на обличчя та складний крій жакета.

Макіяж у нюдових тонах підтримує загальну концепцію стриманої елегантності й виглядає природно.

Чому цей образ працює

"Лук" Джамали - приклад того, як діловий стиль може виглядати сучасно й небанально.

Чітка структура, гра з об’ємами та сміливе, але вивірене поєднання кольорів створюють образ, який однаково доречно виглядає і в публічному просторі, і на світських подіях.

Це вдалий баланс між професійною строгістю та творчою свободою, що давно став фірмовою рисою стилю співачки.

