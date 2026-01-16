Остроносые ботильоны и объемные плечи: модный выход Джамалы в стиле 80-х

Джамала поразила стильным образом в духе 80-х: певица выбрала костюм с объемными плечами, соединив винтажную эстетику с современным шиком. Этот яркий "лук" доказывает, что тренды прошлого снова в моде, а смелые акценты становятся главным элементом образа.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Основой образа стал насыщенный травянисто-зеленый цвет - актуальный оттенок, который уже несколько сезонов удерживает позиции среди трендов.
Для Джамалы это особенно удачный выбор: зеленый подчеркивает ее выразительные черты лица и гармонично контрастирует с темными волосами.
Дополнительного объема образу придает акцентная обувь глубокого винного оттенка. Такая комбинация выглядит небанально и формирует сложную, но сбалансированную цветовую пару, которая не требует дополнительных ярких деталей.
Центральным элементом образа стал жакет с объемными плечами-буфами. Подобный крой отсылает к эстетике 80-х годов, однако в современном прочтении он выглядит сдержанно и актуально.
Воротник-стойка и ряд пуговиц добавляют строгости, одновременно создавая легкие ассоциации с милитари-стилем или даже переосмысленными мотивами национального костюма.
Короткая юбка в тон к жакету уравновешивает массивный верх, открывая ноги и делая силуэт визуально легче и динамичнее. Именно этот контраст между структурированным верхом и открытым низом формирует современную пропорцию образа.
Массивные золотые серьги-кольца и длинная коса - узнаваемые элементы стиля Джамалы, которые она использует не впервые. Они добавляют этнического настроения и женственности, не перегружая ансамбль.
Остроносые ботильоны на каблуке в сочетании с плотными черными колготками визуально удлиняют ноги и подчеркивают общую собранность образа.
Прическа остается максимально лаконичной: гладко собранные волосы смещают фокус на лицо и сложный крой жакета.
Макияж в нюдовых тонах поддерживает общую концепцию сдержанной элегантности и выглядит естественно.
"Лук" Джамалы - пример того, как деловой стиль может выглядеть современно и небанально.
Четкая структура, игра с объемами и смелое, но выверенное сочетание цветов создают образ, который одинаково уместно смотрится и в публичном пространстве, и на светских событиях.
Это удачный баланс между профессиональной строгостью и творческой свободой, который давно стал фирменной чертой стиля певицы.
