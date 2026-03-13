Джинси, що подовжують ноги: Даша Трегубова показала ідеальний образ на весну

Телеведуча та акторка Даша Трегубова показала стильний образ у денімі під час зйомок шоу "Я люблю Україну". Її весняний "лук" із трендовими джинсами кльош одразу привернув увагу - такі речі легко вписати у повсякденний гардероб.

Детальніше про це читайте в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" обрала Трегубова

Образ телеведучої виглядає стримано, але дуже свіжо. Основу стилізації становить поєднання небесно-блакитних відтінків із класичним синім денімом - комбінація, яка традиційно асоціюється зі свіжістю та легкістю весняного гардероба.

Акцентна сорочка

Головною деталлю образу стала сорочка ніжного небесно-блакитного кольору. Модель вирізняється нестандартним кроєм із декоративними вирізами в зоні ключиць, що додає образу легкої пікантності, не порушуючи при цьому елегантності.

Трегубова носить сорочку трохи розстебнутою зверху, завдяки чому аутфіт виглядає більш розслаблено та невимушено.

Жіночна база

Під сорочку акторка обрала облягаючий боді ніжного пудрового відтінку з глибоким декольте. Така деталь додає образу жіночності та допомагає підкреслити фігуру, водночас залишаючись у межах стриманої телевізійної естетики.

Трегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Джинси кльош як головний тренд

Низ образу складають джинси кльош із завищеною талією у класичному синьому кольорі.

Цей фасон знову активно повертається у моду, адже він візуально подовжує ноги та формує витончений силует. Необроблений край деніму додає "луку" актуальної легкої недбалості, що відповідає сучасним модним тенденціям.

Аксесуари та деталі

Талію телеведучої підкреслює тонкий чорний шкіряний ремінь із масивною золотистою пряжкою. Прикраси залишаються мінімалістичними: невеликі сережки-пусети та витончена підвіска не перевантажують образ, зберігаючи баланс між елегантністю та простотою.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Б’юті-образ

Зачіску Трегубової стилісти виконали у вигляді легких голлівудських хвиль, які додають романтичності та об’єму світлому волоссю. Макіяж виконаний у теплих нюдових відтінках із м’яким акцентом на очах, що гармонійно поєднується з кольоровою гамою вбрання.

У підсумку образ акторки можна назвати ідеальним прикладом стилю casual chic. Він виглядає достатньо ефектно для телевізійного кадру, але водночас залишається простим і зрозумілим для повсякденного життя.

Поєднання блакитної сорочки та деніму - універсальний модний прийом, який легко повторити цієї весни.

Даша Трегубова показала стильний "лук" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)