Джинсы, которые удлиняют ноги: Даша Трегубова показала идеальный образ на весну

Телеведущая и актриса Даша Трегубова показала стильный образ в дениме во время съемок шоу "Я люблю Украину". Ее весенний "лук" с трендовыми джинсами клеш сразу привлек внимание - такие вещи легко вписать в повседневный гардероб.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Трегубова

Образ телеведущей выглядит сдержанно, но очень свежо. Основу стилизации составляет сочетание небесно-голубых оттенков с классическим синим денимом - комбинация, которая традиционно ассоциируется со свежестью и легкостью весеннего гардероба.

Акцентная рубашка

Главной деталью образа стала рубашка нежного небесно-голубого цвета. Модель отличается нестандартным кроем с декоративными вырезами в зоне ключиц, что добавляет образу легкой пикантности, не нарушая при этом элегантности.

Трегубова носит рубашку немного расстегнутой сверху, благодаря чему аутфит выглядит более расслабленно и непринужденно.

Женственная база

Под рубашку актриса выбрала облегающий боди нежного пудрового оттенка с глубоким декольте. Такая деталь добавляет образу женственности и помогает подчеркнуть фигуру, при этом оставаясь в рамках сдержанной телевизионной эстетики.

Трегубова задает тренды (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Джинсы клеш как главный тренд

Низ образа составляют джинсы клеш с завышенной талией в классическом синем цвете.

Этот фасон снова активно возвращается в моду, ведь он визуально удлиняет ноги и формирует изящный силуэт. Необработанный край денима добавляет "луку" актуальной легкой небрежности, что соответствует современным модным тенденциям.

Аксессуары и детали

Талию телеведущей подчеркивает тонкий черный кожаный ремень с массивной золотистой пряжкой. Украшения остаются минималистичными: небольшие серьги-пусеты и изящная подвеска не перегружают образ, сохраняя баланс между элегантностью и простотой.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Бьюти-образ

Прическу Трегубовой стилисты выполнили в виде легких голливудских волн, которые добавляют романтичности и объема светлым волосам. Макияж выполнен в теплых нюдовых оттенках с мягким акцентом на глазах, что гармонично сочетается с цветовой гаммой наряда.

В итоге образ актрисы можно назвать идеальным примером стиля casual chic. Он выглядит достаточно эффектно для телевизионного кадра, но при этом остается простым и понятным для повседневной жизни.

Сочетание голубой рубашки и денима - универсальный модный прием, который легко повторить этой весной.

Даша Трегубова показала стильный "лук" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)