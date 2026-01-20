Джемпер отца и джинсы Zara: сколько стоит стильный "лук" Екатерины Кузнецовой

Актриса Екатерина Кузнецова показала стильный зимний "лук" с джемпером отца, джинсами Zara и брендовыми аксессуарами. Ее образ стал героем рубрики "Сколько стоит ваш look" известного блогера и интервьюера Николаса Кармы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в его Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Цветовая гамма: игра на контрастах

Основой образа стал смелый дуэт черного и ярко-красного. Красный цвет - это не только трендовый акцент, но и способ добавить лицу свежести на фоне холодных зимних вечеров.

Контраст с классическим черным пуховиком делает образ динамичным и выразительным, привлекая внимание и подчеркивая индивидуальность актрисы.

Верхняя одежда и база

Екатерина выбрала короткий объемный пуховик черного цвета. Такая база позволяет смело экспериментировать с аксессуарами, делая их главными героями "лука".

Классические синие джинсы прямого кроя добавляют повседневности, а красный джемпер под курткой создает целостную цветовую вертикаль, которая органично сочетает верхнюю одежду и аксессуары.

Такой подход позволяет одновременно выглядеть модно и чувствовать себя комфортно в холодное время.

Акценты, создающие настроение

Именно аксессуары делают образ Екатерины Кузнецовой стильным. Массивный шарф с бахромой добавляет фактурности и визуально согревает, а красная шапка-бини в тон к шарфу завершает ансамбль, создавая гармоничную цветовую композицию.

Высокие черные кожаные сапоги на массивной подошве добавляют структурированности и уверенности, а лаконичная черная сумка жесткой формы уравновешивает расслабленный верх, делая образ завершенным и элегантным.

Бьюти-образ: естественность и легкость

Екатерина выбрала естественный макияж с акцентом на сияющую кожу и легкий блеск на губах.

Распущенные светлые волосы, выглядывающие из-под шапки, добавляют образу женственности и непринужденности. Такой подход к бьюти-образу подчеркивает главную идею стиля актрисы: ярко, стильно и комфортно.

Сколько стоит "лук" Кузнецовой

Екатерина рассказала, что ее стильный зимний образ состоит из вещей разных брендов и ценовых категорий: