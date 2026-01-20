Джемпер отца и джинсы Zara: сколько стоит стильный "лук" Екатерины Кузнецовой
Актриса Екатерина Кузнецова показала стильный зимний "лук" с джемпером отца, джинсами Zara и брендовыми аксессуарами. Ее образ стал героем рубрики "Сколько стоит ваш look" известного блогера и интервьюера Николаса Кармы.
Какой "лук" выбрала актриса
Цветовая гамма: игра на контрастах
Основой образа стал смелый дуэт черного и ярко-красного. Красный цвет - это не только трендовый акцент, но и способ добавить лицу свежести на фоне холодных зимних вечеров.
Контраст с классическим черным пуховиком делает образ динамичным и выразительным, привлекая внимание и подчеркивая индивидуальность актрисы.
Верхняя одежда и база
Екатерина выбрала короткий объемный пуховик черного цвета. Такая база позволяет смело экспериментировать с аксессуарами, делая их главными героями "лука".
Классические синие джинсы прямого кроя добавляют повседневности, а красный джемпер под курткой создает целостную цветовую вертикаль, которая органично сочетает верхнюю одежду и аксессуары.
Такой подход позволяет одновременно выглядеть модно и чувствовать себя комфортно в холодное время.
Акценты, создающие настроение
Именно аксессуары делают образ Екатерины Кузнецовой стильным. Массивный шарф с бахромой добавляет фактурности и визуально согревает, а красная шапка-бини в тон к шарфу завершает ансамбль, создавая гармоничную цветовую композицию.
Высокие черные кожаные сапоги на массивной подошве добавляют структурированности и уверенности, а лаконичная черная сумка жесткой формы уравновешивает расслабленный верх, делая образ завершенным и элегантным.
Бьюти-образ: естественность и легкость
Екатерина выбрала естественный макияж с акцентом на сияющую кожу и легкий блеск на губах.
Распущенные светлые волосы, выглядывающие из-под шапки, добавляют образу женственности и непринужденности. Такой подход к бьюти-образу подчеркивает главную идею стиля актрисы: ярко, стильно и комфортно.
Сколько стоит "лук" Кузнецовой
Екатерина рассказала, что ее стильный зимний образ состоит из вещей разных брендов и ценовых категорий:
- свитер красного цвета еще из 90-х, это вещь ее отца, которая имеет особое значение;
- массивный шарф стоит около 1700 гривен, а шапка подобрана в тон;
- сумка от Yves Saint Laurent, а высокие черные сапоги - немецкий бренд, приблизительная стоимость 700 евро;
- джинсы Екатерина выбрала из Zara, их цена составляет около 1000-1200 гривен.
