ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Джемпер отца и джинсы Zara: сколько стоит стильный "лук" Екатерины Кузнецовой

Вторник 20 января 2026 12:09
UA EN RU
Джемпер отца и джинсы Zara: сколько стоит стильный "лук" Екатерины Кузнецовой Екатерина Кузнецова у Николаса Кармы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Екатерина Кузнецова показала стильный зимний "лук" с джемпером отца, джинсами Zara и брендовыми аксессуарами. Ее образ стал героем рубрики "Сколько стоит ваш look" известного блогера и интервьюера Николаса Кармы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в его Instagram.

Какой "лук" выбрала актриса

Цветовая гамма: игра на контрастах

Основой образа стал смелый дуэт черного и ярко-красного. Красный цвет - это не только трендовый акцент, но и способ добавить лицу свежести на фоне холодных зимних вечеров.

Контраст с классическим черным пуховиком делает образ динамичным и выразительным, привлекая внимание и подчеркивая индивидуальность актрисы.

Верхняя одежда и база

Екатерина выбрала короткий объемный пуховик черного цвета. Такая база позволяет смело экспериментировать с аксессуарами, делая их главными героями "лука".

Классические синие джинсы прямого кроя добавляют повседневности, а красный джемпер под курткой создает целостную цветовую вертикаль, которая органично сочетает верхнюю одежду и аксессуары.

Такой подход позволяет одновременно выглядеть модно и чувствовать себя комфортно в холодное время.

Акценты, создающие настроение

Именно аксессуары делают образ Екатерины Кузнецовой стильным. Массивный шарф с бахромой добавляет фактурности и визуально согревает, а красная шапка-бини в тон к шарфу завершает ансамбль, создавая гармоничную цветовую композицию.

Высокие черные кожаные сапоги на массивной подошве добавляют структурированности и уверенности, а лаконичная черная сумка жесткой формы уравновешивает расслабленный верх, делая образ завершенным и элегантным.

Бьюти-образ: естественность и легкость

Екатерина выбрала естественный макияж с акцентом на сияющую кожу и легкий блеск на губах.

Распущенные светлые волосы, выглядывающие из-под шапки, добавляют образу женственности и непринужденности. Такой подход к бьюти-образу подчеркивает главную идею стиля актрисы: ярко, стильно и комфортно.

Сколько стоит "лук" Кузнецовой

Екатерина рассказала, что ее стильный зимний образ состоит из вещей разных брендов и ценовых категорий:

  • свитер красного цвета еще из 90-х, это вещь ее отца, которая имеет особое значение;
  • массивный шарф стоит около 1700 гривен, а шапка подобрана в тон;
  • сумка от Yves Saint Laurent, а высокие черные сапоги - немецкий бренд, приблизительная стоимость 700 евро;
  • джинсы Екатерина выбрала из Zara, их цена составляет около 1000-1200 гривен.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Катерина Кузнєцова Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа