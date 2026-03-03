Дружина Позитива в костюмі з екошкіри: прості деталі, які роблять образ бездоганним

Дружина співака Позитива, танцівниця і молода мама Юлія Сахневич поділилася новим образом в екошкірі, показавши, як прості деталі створюють стильний і ефектний образ.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Жакет складного крою
Баска на талії та чітко структуровані плечі додали образу геометричності й витонченості. Екошкіра темно-смарагдового відтінку виглядає дорого та сучасно, а крій жакета дозволяє підкреслити талію й лінію плечей.
Спідниця у довжині міді
Прямий силует із високою посадкою візуально подовжує ноги й створює гармонійний контур образу. Такий варіант підходить як для ділових виходів, так і для світських подій, поєднуючи стриманість із елегантністю.
Взуття
Класичні чорні човники на високих підборах додали жіночності та завершили ансамбль, забезпечивши ефектні пропорції й витягнуту лінію ніг.
Деталі
Образ доповнили розпущене волосся з ефектом легкої недбалості та стриманий макіяж у нюдових тонах. Це підкреслило природну красу Юлії та дозволило шкіряним елементам "говорити" самостійно.
Стиль
Вибір екошкіри для повсякденних та світських виходів демонструє трендовість і водночас прагнення до етичної моди.
Темно-смарагдовий відтінок у поєднанні з класичними елементами створює ефектний баланс між сміливістю й витонченістю.
Ансамбль Сахневич показує, як правильно поєднувати грубу фактуру шкіри з м’якими лініями й природною красою, роблячи образ гармонійним і водночас яскравим. Це ще один доказ того, що стиль Юлії надихає шанувальників і задає актуальні тренди в українському модному середовищі.
Повернення екошкіри
Популярність баски
Монохром
