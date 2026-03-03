Жена Позитива в костюме из экокожи: простые детали, которые делают образ безупречным

Жена певца Позитива, танцовщица и молодая мама Юлия Сахневич поделилась новым образом в экокоже, показав, как простые детали создают стильный и эффектный образ.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Жакет сложного кроя
Баска на талии и четко структурированные плечи добавили образу геометричности и утонченности. Экокожа темно-изумрудного оттенка выглядит дорого и современно, а крой жакета позволяет подчеркнуть талию и линию плеч.
Юбка в длине миди
Прямой силуэт с высокой посадкой визуально удлиняет ноги и создает гармоничный контур образа. Такой вариант подходит как для деловых выходов, так и для светских событий, сочетая сдержанность с элегантностью.
Обувь
Классические черные лодочки на высоком каблуке добавили женственности и завершили ансамбль, обеспечив эффектные пропорции и вытянутую линию ног.
Детали
Образ дополнили распущенные волосы с эффектом легкой небрежности и сдержанный макияж в нюдовых тонах. Это подчеркнуло естественную красоту Юлии и позволило кожаным элементам "говорить" самостоятельно.
Стиль
Выбор экокожи для повседневных и светских выходов демонстрирует трендовость и одновременно стремление к этичной моде.
Темно-изумрудный оттенок в сочетании с классическими элементами создает эффектный баланс между смелостью и утонченностью.
Ансамбль Сахневич показывает, как правильно сочетать грубую фактуру кожи с мягкими линиями и естественной красотой, делая образ гармоничным и в то же время ярким. Это еще одно доказательство того, что стиль Юлии вдохновляет поклонников и задает актуальные тренды в украинской модной среде.
Возвращение экокожи
Популярность баски
Монохром
