У ДПСУ порадили кращий час доби, щоб уникнути черг на кордоні

Речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу для журналістів порадив ретельно планувати поїздку. За його словами, краще обирати ранкові години у робочі дні. Саме у будні навантаження на пунктах пропуску значно менше. А ось вихідних краще уникати для поїздок за межі України.

Демченко наголосив, що саме у суботу та неділю пасажиропотік суттєво зростає.

"Краще обирати для перетину кордону ранкові години в будні й за можливості не перетинати кордон у вихідні", - зауважив офіцер.

Особливості літнього періоду на кордоні

Демченко зазначив, що у червні ситуація на кордоні змінилася - трафік зріс. За даними відомства, пасажиропотік на виїзд з України збільшився на 200 тисяч осіб.

Прикордонники виділяють такі особливості літнього періоду:

червень та липень – пік виїзду на відпочинок;

будні дні мають стабільніший ритм роботи;

субота та неділя залишаються найбільш проблемними.

Речник ДПСУ Андрій Демченко радить планувати перетин кордону з урахуванням завантаженості пунктів пропуску (інфографіка РБК-Україна)

Зростання кількості мандрівників пов’язане з початком сезону відпусток та канікул. Ситуація залишається напруженою протягом усього тижня, але ранок у будні - це ваш шанс проскочити швидше.

Чого очікувати в серпні на пунктах пропуску

Прикордонники вже готуються до нової хвилі пасажирів наприкінці літа, адже у серпні очікують зворотний процес. Люди почнуть масово повертатися додому. Навантаження на в’їзд в Україну суттєво зросте.

Офіцер радить планувати свій шлях заздалегідь. Перевіряти завантаженість пунктів пропуску на офіційних ресурсах. Дотримання цих простих порад допоможе уникнути багатогодинного очікування на спеці.