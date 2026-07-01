На кордоні з Румунією застряг транспорт: де саме фіксують черги
На румунському поромному пункті пропуску "Ісакча" утворилися значні черги. Транспорт скупчився в обох напрямках - як на в'їзд, так і на виїзд з Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Що відомо про ситуацію на кордоні
За даними прикордонників, велика кількість автомобілів спостерігається саме на румунському боці кордону, який розташований навпроти українського пункту "Орлівка".
Водночас український пункт пропуску "Орлівка" працює у штатному режимі.
Оформлення та пропуск операцій здійснюються ритмічно, а черги на території України станом на сьогодні відсутні. Поромне сполучення здійснюється цілодобово за визначеним графіком.
Водіїв та мандрівників, які планують міжнародні поїздки, просять врахувати ускладнення руху на румунському боці під час планування маршруту.
Ситуація на українському кордоні
Нагадаємо, на українських кордонах останніми днями виникли серйозні ускладнення для водіїв вантажівок та пасажирського транспорту. Через екстремальну погоду запроваджують обмеження у бік Румунії, а на польському напрямку люди змушені годинами чекати у чергах.
У пунктах пропуску "Красноїльськ - Вікову-де-Сус" та "Порубне - Сірет" на кордоні з Румунією діють тимчасові обмеження руху. Через сильну спеку румунська сторона ухвалила рішення не пропускати вантажні автомобілі, зокрема й порожні. Заборона на виїзд з України та подальший рух територією Румунії діє у пікові години температурного режиму - з 12:00 до 20:00.
Паралельно з цим критична ситуація зафіксована на українсько-польському кордоні, де час очікування для пасажирських автобусів подекуди сягає 8-12 годин.
Причиною таких затримок стали планові ремонтні роботи на пунктах пропуску. Українська сторона вже провела переговори з Варшавою, і польські профільні відомства пообіцяли мінімізувати вплив ремонтів на перетин кордону, особливо у літній період.