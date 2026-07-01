На кордоні з Румунією застряг транспорт: де саме фіксують черги

На румунському поромному пункті пропуску "Ісакча" утворилися значні черги. Транспорт скупчився в обох напрямках - як на в'їзд, так і на виїзд з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Водіїв та мандрівників, які планують міжнародні поїздки, просять врахувати ускладнення руху на румунському боці під час планування маршруту.

Оформлення та пропуск операцій здійснюються ритмічно, а черги на території України станом на сьогодні відсутні . Поромне сполучення здійснюється цілодобово за визначеним графіком.

За даними прикордонників, велика кількість автомобілів спостерігається саме на румунському боці кордону , який розташований навпроти українського пункту "Орлівка".

Ситуація на українському кордоні

Нагадаємо, на українських кордонах останніми днями виникли серйозні ускладнення для водіїв вантажівок та пасажирського транспорту. Через екстремальну погоду запроваджують обмеження у бік Румунії, а на польському напрямку люди змушені годинами чекати у чергах.

У пунктах пропуску "Красноїльськ - Вікову-де-Сус" та "Порубне - Сірет" на кордоні з Румунією діють тимчасові обмеження руху. Через сильну спеку румунська сторона ухвалила рішення не пропускати вантажні автомобілі, зокрема й порожні. Заборона на виїзд з України та подальший рух територією Румунії діє у пікові години температурного режиму - з 12:00 до 20:00.

Паралельно з цим критична ситуація зафіксована на українсько-польському кордоні, де час очікування для пасажирських автобусів подекуди сягає 8-12 годин.

Причиною таких затримок стали планові ремонтні роботи на пунктах пропуску. Українська сторона вже провела переговори з Варшавою, і польські профільні відомства пообіцяли мінімізувати вплив ремонтів на перетин кордону, особливо у літній період.