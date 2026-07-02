В ГПСУ посоветовали лучшее время суток во избежание очередей на границе

Государственная пограничная служба Украины дала рекомендации путешественникам, как избежать длинных очередей при выезде из страны. Лучшее время для поездки остаются рабочие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга для журналистов посоветовал тщательно планировать поездку. По его словам, лучше выбирать утренние часы в рабочие дни. Именно в будни нагрузки на пунктах пропуска гораздо меньше. А вот выходные лучше избегать для поездок за пределы Украины.
Демченко подчеркнул, что именно в субботу и воскресенье пассажиропоток существенно растет.
"Лучше выбирать для пересечения границы утренние часы в будни и по возможности не пересекать границу по выходным", - отметил офицер.
Демченко отметил, что в июне ситуация на границе изменилась - трафик вырос. По данным ведомства, пассажиропоток на выезд из Украины увеличился на 200 тысяч человек.
Пограничники выделяют следующие особенности летнего периода:
Рост числа путешественников связан с началом сезона отпусков и каникул. Ситуация остается напряженной в течение всей недели, но утро в будни – это ваш шанс проскочить быстрее.
Пограничники уже готовятся к новой волне пассажиров в конце лета, ведь в августе ждут обратный процесс. Люди начнут массово возвращаться домой. Погрузка на въезд в Украину существенно возрастет.
Офицер советует планировать свой путь заранее. Проверять загруженность пунктов пропуска на официальных ресурсах. Соблюдение этих простых советов поможет избежать многочасового ожидания на жаре.
На румынском паромном пункте пропуска "Исакча" образовались значительные очереди. Транспорт скопился в обоих направлениях – как на въезд, так и на выезд из Румынии.
Параллельно с этим критическая ситуация зафиксирована на украинско-польской границе, где время ожидания для пассажирских автобусов иногда достигает 8-12 часов.