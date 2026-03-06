UA

Даша Трегубова показала спідницю з wow-ефектом: як повторити її образ

07:15 06.03.2026 Пт
2 хв
Один яскравий елемент і весь "лук" оживає
aimg Катерина Собкова
Даша Трегубова (колаж: РБК-Україна)

Акторка та телеведуча Даша Трегубова показала спідницю з екошкіри, яка стала трендовим акцентом. Її образ демонструє, як поєднувати ефектні деталі та базові речі для сучасного стилю.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Жакет і сорочка замість сукні: стильний прийом Даші Трегубової

Який "лук" вибрала телеведуча

Ефектна спідниця з екошкіри

Спідниця з екошкіри з благородним матовим блиском, стала справжнім вау-елементом. Особливість - довга бахрома, що "оживає" при кожному кроці, створюючи театральний ефект та підкреслюючи рухливість образу.

Тренд на поєднання шкіряної фактури та рухливих елементів залишається актуальним: він поєднує стиль міського вестерну та сучасний гламур, роблячи образ одночасно елегантним і зухвалим.

Трегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Куртка в стилі карго з високим коміром

Верх образу Даші вдало контрастує з яскравим низом. Куртка пісочного відтінку нейтралізує насичений червоний і водночас додає структури.

Модель вільного крою з накладними кишенями та металевими деталями створює сучасний силует, а куліска на талії підкреслює фігуру, не обтяжуючи загальний об’єм.

Високий комір додає строгості та відчуття захищеності, у той час як розпущене волосся створює гармонійний візуальний баланс.

Даша Трегубова показала стильний "лук" (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Чому цей образ працює

  1. Гра кольорів: поєднання глибокого червоного та теплого кемел виглядає дорого та статусно.
  2. Контраст фактур: груба тканина куртки, гладка екошкіра спідниці та легка бахрома створюють багатошаровість і підкреслюють стиль.
  3. Взуття: лаконічні бежеві туфлі-човники візуально подовжують ногу і не відволікають увагу від акцентного елемента.

Цей вихід Даші Трегубової демонструє, як правильно інтегрувати один яскравий елемент у образ: спідниця стає центром, а всі інші деталі лише підкреслюють її ефект.

Комбінація червоного та пісочного, рухливості бахроми та структурованості карго-куртки створює баланс між елегантністю та зухвалістю, який ідеально підходить для весняних прогулянок чи світських заходів.

Для тих, хто хоче повторити образ, головне правило - один яскравий акцент + нейтральні доповнення. Так можна виглядати модно, дорого і водночас залишатися комфортним у повсякденному стилі.

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

