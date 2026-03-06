Даша Трегубова показала юбку с wow-эффектом: как повторить ее образ

Актриса и телеведущая Даша Трегубова показала юбку из экокожи, которая стала трендовым акцентом. Ее образ демонстрирует, как сочетать эффектные детали и базовые вещи для современного стиля.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Эффектная юбка из экокожи
Юбка из экокожи с благородным матовым блеском, стала настоящим вау-элементом. Особенность - длинная бахрома, которая "оживает" при каждом шаге, создавая театральный эффект и подчеркивая подвижность образа.
Тренд на сочетание кожаной фактуры и подвижных элементов остается актуальным: он сочетает стиль городского вестерна и современный гламур, делая образ одновременно элегантным и дерзким.
Куртка в стиле карго с высоким воротником
Верх образа Даши удачно контрастирует с ярким низом. Куртка песочного оттенка нейтрализует насыщенный красный и одновременно добавляет структуры.
Модель свободного кроя с накладными карманами и металлическими деталями создает современный силуэт, а кулиска на талии подчеркивает фигуру, не утяжеляя общий объем.
Высокий воротник добавляет строгости и ощущение защищенности, в то время как распущенные волосы создают гармоничный визуальный баланс.
Этот выход Даши Трегубовой демонстрирует, как правильно интегрировать один яркий элемент в образ: юбка становится центром, а все остальные детали лишь подчеркивают ее эффект.
Комбинация красного и песочного, подвижности бахромы и структурированности карго-куртки создает баланс между элегантностью и дерзостью, который идеально подходит для весенних прогулок или светских мероприятий.
Для тех, кто хочет повторить образ, главное правило - один яркий акцент + нейтральные дополнения. Так можно выглядеть модно, дорого и одновременно оставаться комфортным в повседневном стиле.
Вас также может заинтересовать