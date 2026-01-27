ua en ru
Анна Кошмал показала повседневный образ с пальто, который легко повторить

Вторник 27 января 2026 11:51
UA EN RU
Анна Кошмал показала повседневный образ с пальто, который легко повторить Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Анна Кошмал показала повседневный образ для прохладной погоды, который легко повторить без сложных стилистических решений. В его основе - классическое черное пальто и базовые вещи, которые создают собранный силуэт, сочетают комфорт с элегантностью и остаются актуальными вне зависимости от трендов.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала актриса

В основе образа - классическое черное пальто прямого кроя. Именно такие вещи стилисты называют базовыми, ведь они формируют четкую структуру силуэта, визуально вытягивают фигуру и добавляют образу утонченности.

Прямые линии и лаконичный дизайн пальто позволяют сочетать его как с повседневной одеждой, так и с более элегантными вещами.

Анна Кошмал показала повседневный образ с пальто, который легко повторитьАнна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Еще один важный элемент - многослойность. Анна соединила серый джемпер с белой рубашкой, сделав акцент на воротничке.

Такой прием не только добавляет образу глубины, но и работает по классическому правилу светлый верх: белый цвет у лица освежает, привлекает внимание и делает "лук" более легким.

Кроме того, многослойность позволяет адаптировать образ к переменчивой погоде без потери стиля.

Анна Кошмал показала повседневный образ с пальто, который легко повторитьАнна Кошмал показала стильный аутфит (фото: instagram.com/smorkovkina)

Отдельного внимания заслуживает игра текстур. Плотная ткань пальто гармонично сочетается с мягким трикотажем джемпера, благодаря чему образ держит форму, но не выглядит перегруженным.

Такой баланс фактур - один из ключевых признаков продуманного повседневного стиля.

Для нижней части образа актриса выбрала классические джинсы - практичное решение для активного дня.

Они добавляют расслабленности и комфорта, а сумка через плечо подчеркивает городской характер аутфита. В результате "лук" выглядит непринужденно, но не случайно.

Анна Кошмал показала повседневный образ с пальто, который легко повторитьКошмал показала образ с пальто (фото: instagram.com/smorkovkina)

Отметим, что подобный образ легко усовершенствовать с помощью простых деталей. Например, яркий однотонный шарф может стать визуальным центром и сместить акцент вверх.

При желании пальто можно дополнить кожаным ремнем средней ширины - это поможет сделать акцент на талии и изменить пропорции силуэта.

Образ Анны Кошмал еще раз доказывает: повседневный стиль не обязательно должен быть скучным. Благодаря базовым вещам, правильным акцентам и вниманию к деталям даже простой аутфит может выглядеть современно, стильно и уместно в любой ситуации.

Анна Кошмал показала повседневный образ с пальто, который легко повторитьОбраз Анны Кошмал, который легко повторить (фото: instagram.com/smorkovkina)

Как повторить этот образ

  • Чтобы воссоздать повседневный образ Анны Кошмал, начните с базы - длинного пальто нейтрального цвета без лишнего декора.
  • Под него надевайте светлую рубашку и джемпер, оставив воротничок открытым для акцента у лица.
  • Выбирайте свободные джинсы комфортного кроя и минималистичную сумку через плечо.
  • Завершите образ сдержанными аксессуарами и аккуратной прической - собранные волосы или легкая укладка придадут "луку" собранности и городской элегантности.

