Андре Тан вспомнил модные тренды 2016: чокеры, шляпы и космические принты

В соцсетях уже несколько недель распространяется флешмоб с архивными фото с 2016 года. Дизайнер Андре Тан вспомнил культовые тренды того времени: чокеры, шляпы, космические принты и другие вещи, которые определяли стиль целой генерации.

Какие вещи остались символами моды 2016 года, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram модельера.

Шляпы и круглые очки

"Тогда был бешеный хайп на шляпы", - отмечает Тан.

Особенно эффектно они смотрелись в сочетании с круглыми очками и темно-бордовой помадой.

К такому образу добавляли черные скинни джинсы - и готовый "лук", который мгновенно привлекал внимание. Эта комбинация стала своеобразным символом городской моды того периода.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Клетчатая рубашка

Еще один тренд 2016 года - клетчатые рубашки. По словам Андре Тана, красно-черная рубашка не просто одежда, а "голос поколения".

Ее носили годами, комбинируя с джинсами, шортами или даже под кожаные куртки. Этот элемент гардероба тогда определял стиль не меньше, чем аксессуары или обувь.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Чокеры

Аксессуары того времени были минималистичными. Чокер - черная лента на шею - стал обязательным элементом любого образа.

"Мы не заморачивались с украшениями: чокер = черная лента, просто и везде", - объясняет дизайнер.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Космос повсюду

Принты с космической тематикой захватили гардеробы молодежи. Vans с космическим принтом, лосины, свитшоты, даже чехлы для телефонов - все хотели иметь этот "космический вайб".

По словам Тана, космическая тема появилась еще в 2014 году, но именно в 2016 она приобрела массовость и оставалась популярной дольше, чем любые другие тренды.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Высокая посадка и кроп-топы

Низкая посадка джинсов в 2016 считалась максимальным антитрендом. Напротив, высокая талия и кроп-топы были обязательными для любого модного образа.

Короткие шорты с необработанным краем, длинные свитера и футболки - все это формировало характерный силуэт того времени.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бренды, которые носили все

Комплекты Calvin Klein, футболки Levi's, кожаные рюкзаки - это вещи среднего сегмента, которые тогда считались мечтой.

По словам Андре Тана, именно эти бренды определяли базовый стиль молодежи и стали обязательными для фотозон и социальных сетей.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вещи, без которых 2016 не 2016

По мнению дизайнера, были предметы, которые однозначно ассоциируются с 2016 годом:

кожаный рюкзак

бандана на шею

купальники Triangl.

"Без этого всего 2016 просто не существовал", - подытоживает Андре Тан.

Андре Тан о трендах 2016 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)