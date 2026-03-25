Андре Тан розкрив секрет: одна деталь може врятувати будь-який образ

13:02 25.03.2026 Ср
2 хв
Який маленький аксесуар здатен змінити весь ваш стиль і додати впевненості?
Катерина Собкова, Андре Тан Експерт
Андре Тан розповів про те, що допоможе зробити образ стильним (колаж: РБК-Україна)

Відомий дизайнер Андре Тан поділився порадами, як правильно вибрати ремінь для різних образів. За його словами, ця деталь може перетворити будь-який гардероб, роблячи його стильним, практичним і універсальним.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram модельєра.

Тонкий ремінь

Тонкі ремені Андре Тан називає класикою, яка ідеально підходить для спідниць, суконь та офісних комплектів із піджаком.

"Вони допомагають виділити талію і зробити образ більш витонченим. Особливо ефективні тонкі ремені під сукні оверсайз або комбінації сорочок і штанів", - пояснює дизайнер.

При цьому він зауважує, що такі моделі краще підходять для дівчат невисокого зросту, адже на великих пропорціях вони можуть губитися.

Середній ремінь

Середні ремені дизайнер радить для повсякденних образів: джинси, штани та легкі весняні комплекти. За словами Андре Тана, ці ремені універсальні, додають завершеності образу та дозволяють легко комбінувати різні стилі.

"Це оптимальний варіант для тих, хто хоче виглядати стильно, але без надмірної формальності", - зазначає він.

Широкий ремінь

Широкі ремені дизайнер називає акцентними деталями: вони стають ключовим елементом образу і дозволяють створити драматичний ефект. Часто їх використовують під сукні-сорочки, оверсайз-пальта або кардигани.

Андре Тан радить підбирати такі ремені залежно від росту та пропорцій фігури, щоб аксесуар не "поглинув" силует.

Колір та фактура

Не менш важливим дизайнер вважає колір і фактуру ременя. Класичні чорні та коричневі моделі підходять майже до всього, тоді як яскраві та металеві деталі можуть стати центральним акцентом образу.

"Варто підбирати ремінь так, щоб він гармоніював із взуттям або сумкою", - додає Андре Тан.

Таким чином, за словами експерта, ремінь може перетворити будь-який комплект на стильний і завершений образ.

Тонкі - для елегантних та офісних луків, середні - для універсальних і повсякденних, а широкі - для креативних та яскравих експериментів.

Андре Тан підкреслює: правильний ремінь не лише підкреслює достоїнства фігури, а й додає образу впевненості та характеру.

