Андре Тан раскрыл секрет: одна деталь может спасти любой образ

Тонкий ремень

Тонкие ремни Андре Тан называет классикой, которая идеально подходит для юбок, платьев и офисных комплектов с пиджаком.

"Они помогают выделить талию и сделать образ более утонченным. Особенно эффективны тонкие ремни под платья оверсайз или комбинации рубашек и брюк", - объясняет дизайнер.

При этом он отмечает, что такие модели лучше подходят для девушек невысокого роста, ведь на больших пропорциях они могут теряться.

Средний ремень

Средние ремни дизайнер советует для повседневных образов: джинсы, брюки и легкие весенние комплекты. По словам Андре Тана, эти ремни универсальны, добавляют завершенности образу и позволяют легко комбинировать разные стили.

"Это оптимальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно, но без чрезмерной формальности", - отмечает он.

Широкий ремень

Широкие ремни дизайнер называет акцентными деталями: они становятся ключевым элементом образа и позволяют создать драматический эффект. Часто их используют под платья-рубашки, оверсайз-пальто или кардиганы.

Андре Тан советует подбирать такие ремни в зависимости от роста и пропорций фигуры, чтобы аксессуар не "поглотил" силуэт.

Цвет и фактура

Не менее важным дизайнер считает цвет и фактуру ремня. Классические черные и коричневые модели подходят почти ко всему, тогда как яркие и металлические детали могут стать центральным акцентом образа.

"Стоит подбирать ремень так, чтобы он гармонировал с обувью или сумкой", - добавляет Андре Тан.

Таким образом, по словам эксперта, ремень может превратить любой комплект в стильный и завершенный образ.

Тонкие - для элегантных и офисных луков, средние - для универсальных и повседневных, а широкие - для креативных и ярких экспериментов.

Андре Тан подчеркивает: правильный ремень не только подчеркивает достоинства фигуры, но и добавляет образу уверенности и характера.