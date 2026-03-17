ua en ru
Вт, 17 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Андре Тан назвав модні кольори весни: як освіжити гардероб без зайвих витрат

13:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Ці кольори змінять ваш гардероб - навіть речі, які ви носите давно
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Експерт
Андре Тан назвав відтінки, від яких ваш образ заграє по-новому (колаж: РБК-Україна)

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав головні кольори весняно-літнього сезону. Експерт розповів, які відтінки освіжать гардероб і допоможуть виглядати стильно, не витрачаючи зайвого.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Фіолетовий та його відтінки

За словами Андре Тана, перший тренд - фіолетовий у всіх варіаціях: від глибокого пурпурного до ніжного лілового. Цей колір буквально заполонив усі весняно-літні покази і робить образ розкішним, яскравим і помітним. Фіолетовий підходить як для total look, так і для деталей: плаття, блузи чи аксесуари, що додають стилю індивідуальності та глибини.

Зелені відтінки

Дизайнер виділяє зелений: оливковий, щавлевий, матчевий. Ці кольори легко стають базою гардеробу, чудово поєднуються між собою і здатні замінити класичне бежеве. Зелені відтінки ідеальні для total look та комбінуються з білим, коричневим або пастельними кольорами.

Яскравий жовтий і мандариновий

Символ енергії та сонця - яскравий жовтий і мандариновий. Андре Тан радить додавати їх в аксесуарах або акцентних речах: хустинках, сумках, взутті. Такий акцент освіжає образ, додає молодості та енергії, робить його візуально яскравішим.

Нейтральні кольори

Нейтральні відтінки - екрю, карамель, кемел - створюють спокійний, дорогий вигляд і служать основою для будь-якого гардеробу. Вони підходять як для офісних комплектів, так і для повсякденних образів, дозволяючи поєднуватися з більш яскравими акцентами.

Пастельні та ніжні відтінки

Пастельні тони - від пудрового рожевого до світлої лаванди - додають жіночності та легкості, роблячи образ більш ніжним і романтичним. Підходять для суконь, блуз та аксесуарів, а також у комбінації з нейтральними базовими тонами.

Поради від Андре Тана

Дизайнер радить експериментувати з поєднаннями: фіолетовий із зеленим, жовтий із пастельними відтінками, нейтральні кольори як фон для яскравих акцентів. Це допомагає створювати цікаві образи, які підкреслюють характер і смак власниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Аналітика
