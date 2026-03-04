ua en ru
Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогим

13:52 04.03.2026 Ср
3 мин
Один аксессуар из прошлого неожиданно стал главным символом статуса
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Эксперт
Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогим Андре Тан показал модные сумки на весну 2026 (коллаж: РБК-Украина)

Украинский дизайнер Андре Тан очертил главные акценты на весенний сезон 2026 и объяснил, какие сумки станут инвестицией в стиль.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

В этом сезоне мода делает ставку не просто на форму, а на характер: в фаворе - выразительные силуэты, винтажные детали и модели, которые способны "поднять" даже самый простой образ.

Модные сумки на весну 2026

Сумка-косметичка

Первой в списке фаворитов стала сумка-косметичка. Компактная, лаконичная и одновременно вместительная модель возвращается на подиумы в новом прочтении. Если раньше такие аксессуары воспринимались исключительно как внутренний органайзер, то теперь дизайнеры предлагают носить их как полноценную сумку.

В моде гладкая и структурированная кожа, пастельные оттенки и минималистичный декор. Такой вариант идеально дополнит как деловой костюм, так и легкое весеннее платье.

Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогимАндре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка-мешочек

Не менее актуальной будет сумка-мешочек. Мягкая форма, кулиска или тонкие шнурки добавляют образу непринужденности. Андре Тан отмечает, что этот тренд прекрасно вписывается в повседневный гардероб активной женщины.

Особенно популярными станут модели из натуральной кожи, замши или текстиля с деликатной фурнитурой. Они сочетают комфорт и стиль, что особенно важно в условиях динамичного городского ритма.

Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогимАндре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Винтажные сумки

Отдельное внимание дизайнер уделяет винтажным сумкам. Весна 2026 продолжает курс на ретро-эстетику: жесткие каркасы, аккуратные ручки, благородные оттенки бордо, карамели и глубокого зеленого.

По словам эксперта, украинки все чаще обращаются к вещам с характером, которые имеют историю или выглядят так, будто ее имеют. Винтаж добавляет образу изысканности и индивидуальности.

Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогимАндре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка с фермуаром

Среди безоговорочных лидеров сезона - сумка с фермуаром. Металлическая застежка в ретро-стиле снова возвращается в моду. Такой аксессуар выглядит элегантно и немного романтично, напоминая силуэты середины ХХ века.

Дизайнер советует выбирать модели среднего размера, которые можно носить как в руке, так и на коротком ремешке.

Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогимАндре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Клатч

Завершает список трендов клатч. Несмотря на смену модных циклов, этот формат остается актуальным для вечерних выходов и торжественных событий. Весной 2026 года клатчи становятся более универсальными: появляются варианты с ремешком через плечо, а также мягкие модели нестандартной формы.

В тренде как гладкие варианты, так и текстурированные или с принтами зебры, гепарда или леопарда. Такая сумка точно сделает любой образ стильным и ярким.

Андре Тан назвал трендовые сумки весны 2026, которые сделают образ дорогимАндре Тан о трендах на весну 2026 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

