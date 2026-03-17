UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Андре Тан назвав модні кольори весни: як освіжити гардероб без зайвих витрат

13:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Ці кольори змінять ваш гардероб - навіть речі, які ви носите давно
Катерина Собкова, Андре Тан Експерт
Андре Тан назвав відтінки, від яких ваш образ заграє по-новому (колаж: РБК-Україна)

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав головні кольори весняно-літнього сезону. Експерт розповів, які відтінки освіжать гардероб і допоможуть виглядати стильно, не витрачаючи зайвого.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Фіолетовий та його відтінки

За словами Андре Тана, перший тренд - фіолетовий у всіх варіаціях: від глибокого пурпурного до ніжного лілового. Цей колір буквально заполонив усі весняно-літні покази і робить образ розкішним, яскравим і помітним. Фіолетовий підходить як для total look, так і для деталей: плаття, блузи чи аксесуари, що додають стилю індивідуальності та глибини.

Зелені відтінки

Дизайнер виділяє зелений: оливковий, щавлевий, матчевий. Ці кольори легко стають базою гардеробу, чудово поєднуються між собою і здатні замінити класичне бежеве. Зелені відтінки ідеальні для total look та комбінуються з білим, коричневим або пастельними кольорами.

Яскравий жовтий і мандариновий

Символ енергії та сонця - яскравий жовтий і мандариновий. Андре Тан радить додавати їх в аксесуарах або акцентних речах: хустинках, сумках, взутті. Такий акцент освіжає образ, додає молодості та енергії, робить його візуально яскравішим.

Нейтральні кольори

Нейтральні відтінки - екрю, карамель, кемел - створюють спокійний, дорогий вигляд і служать основою для будь-якого гардеробу. Вони підходять як для офісних комплектів, так і для повсякденних образів, дозволяючи поєднуватися з більш яскравими акцентами.

Пастельні та ніжні відтінки

Пастельні тони - від пудрового рожевого до світлої лаванди - додають жіночності та легкості, роблячи образ більш ніжним і романтичним. Підходять для суконь, блуз та аксесуарів, а також у комбінації з нейтральними базовими тонами.

Поради від Андре Тана

Дизайнер радить експериментувати з поєднаннями: фіолетовий із зеленим, жовтий із пастельними відтінками, нейтральні кольори як фон для яскравих акцентів. Це допомагає створювати цікаві образи, які підкреслюють характер і смак власниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
