Андре Тан назвал модные цвета весны: как освежить гардероб без лишних затрат

13:48 17.03.2026 Вт
2 мин
Эти цвета изменят ваш гардероб - даже вещи, которые вы носите давно
Катерина Собкова, Андре Тан (Эксперт)
Андре Тан назвал оттенки, от которых ваш образ заиграет по-новому (коллаж: РБК-Украина)

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал главные цвета весенне-летнего сезона. Эксперт рассказал, какие оттенки освежат гардероб и помогут выглядеть стильно, не тратя лишнего.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Фиолетовый и его оттенки

По словам Андре Тана, первый тренд - фиолетовый во всех вариациях: от глубокого пурпурного до нежного лилового. Этот цвет буквально заполонил все весенне-летние показы и делает образ роскошным, ярким и заметным. Фиолетовый подходит как для total look, так и для деталей: платья, блузы или аксессуары, которые добавляют стилю индивидуальности и глубины.

Зеленые оттенки

Дизайнер выделяет зеленый: оливковый, щавелевый, матчевый. Эти цвета легко становятся базой гардероба, прекрасно сочетаются между собой и способны заменить классическое бежевое. Зеленые оттенки идеальны для total look и комбинируются с белым, коричневым или пастельными цветами.

Яркий желтый и мандариновый

Символ энергии и солнца - яркий желтый и мандариновый. Андре Тан советует добавлять их в аксессуарах или акцентных вещах: платках, сумках, обуви. Такой акцент освежает образ, добавляет молодости и энергии, делает его визуально ярче.

Нейтральные цвета

Нейтральные оттенки - экрю, карамель, кэмел - создают спокойный, дорогой вид и служат основой для любого гардероба. Они подходят как для офисных комплектов, так и для повседневных образов, позволяя сочетаться с более яркими акцентами.

Пастельные и нежные оттенки

Пастельные тона - от пудрового розового до светлой лаванды - добавляют женственности и легкости, делая образ более нежным и романтичным. Подходят для платьев, блуз и аксессуаров, а также в комбинации с нейтральными базовыми тонами.

Советы от Андре Тана

Дизайнер советует экспериментировать с сочетаниями: фиолетовый с зеленым, желтый с пастельными оттенками, нейтральные цвета как фон для ярких акцентов. Это помогает создавать интересные образы, которые подчеркивают характер и вкус владелицы.

