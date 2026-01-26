Андре Тан назвав аксесуари, які псують зимовий образ у 2026

Антитренди зими 2026

Яскраві синтетичні шарфи

Перший антитренд - надто яскраві, кислотні шарфи з синтетичних матеріалів.

"Зрозуміло, іноді хочеться кольору та сміливих рішень, але такі аксесуари виглядають дешево й неактуально", -зазначає стиліст.

Сучасні зимові тенденції надають перевагу натуральним фактурам та більш стриманим відтінкам, які виглядають гармонійно й дорого. Яскраві синтетичні кольори сьогодні більше підходять для спортивного або дитячого гардеробу, але не для дорослого casual чи smart casual.

Які аксесуари вийшли з моди (скриншот)

Громіздкі балаклави

Другий антитренд - великі громіздкі балаклави, які повністю приховують обличчя. Такі моделі, без сумніву, добре зігрівають, але сучасна мода віддає перевагу більш акуратним та структурованим рішенням.

"Балаклава не повинна "поглинати" вас", - пояснює Тан.

Сучасні тренди спрямовані на баланс між теплом і естетикою: легкі шарфи та шапки, які підкреслюють риси обличчя та гармонійно вписуються в загальний образ, виглядають набагато сучасніше.

Які зимові аксесуари вийшли з моди (скриншот)

Масивні хутряні навушники та великі помпони

Третій антитренд - масивні хутряні навушники та великі декоративні помпони на шапках.

Такі деталі виглядають грайливо, але сьогодні вони вже вважаються застарілими. Зимова мода 2026 року спрямована на стриманість, елегантні силуети та натуральні матеріали.

"Іграшкові деталі на аксесуарах виглядають не сучасно", - відзначає стиліст.

Натомість варто звернути увагу на класичні шапки спокійних відтінків, елегантні рукавички з натуральної шкіри або стильні манжети.

Андре Тан про антитренди зимових аксесуарів (скриншот)

Чим оновити зимовий гардероб

Щоб залишатися в тренді, експерт радить робити ставку на натуральні матеріали, стримані кольори та пропорційні аксесуари.

Шарфи, балаклави та рукавички повинні підкреслювати обличчя та завершувати образ, а не перевантажувати його.

"Навіть у холодну пору можна виглядати сучасно та стильно, якщо вибирати правильні деталі", - додає стиліст.

Підсумок: забудьте про кислотні шарфи, громіздкі балаклави та великі помпони. Вибирайте класичні, елегантні аксесуари, які поєднують комфорт і стиль, і ваш зимовий образ завжди буде актуальним.