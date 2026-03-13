Андре Тан назвал 5 модных вещей на весну, которые уже есть в вашем шкафу

Андре Тан назвал пять модных вещей весны 2026, которые, скорее всего, уже есть в вашем шкафу. Дизайнер также рассказал, как сделать с ними стильные весенние образы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Кожаная куртка

Первая вещь - укороченная кожаная куртка. Речь идет не о классической косухе, а о моделях, которые напоминают мини-куртки или даже бомберы.

Такой вариант выглядит более легким и актуальным для весны. Стилист отмечает, что подобные куртки легко сочетаются с джинсами, юбками или классическими брюками.

Этот тренд также напоминает о моде начала 2000-х. Именно в таких кожаных куртках часто появлялись на публике Дэвид и Виктория Бекхэм, и сегодня этот стиль снова возвращается на подиумы и в повседневные образы.

Полупрозрачный лонгслив

Еще одна модная вещь весны - полупрозрачный лонгслив. Он добавляет образу легкости и позволяет экспериментировать со стилем. Особенно актуальны модели в нестандартных цветах или с интересными текстурами.

Такой верх можно комбинировать с различными вариантами белья или топов, создавая многослойный эффект. Например, белый лонгслив часто сочетают с ярким бельем, что делает образ более смелым и современным.

Лоферы

Лоферы остаются популярными уже несколько сезонов подряд, но этой весной они окончательно закрепились как одна из самых универсальных пар обуви.

Стилист называет их идеальной альтернативой кроссовкам, особенно если речь идет о более элегантном или smart-casual стиле.

Лоферы хорошо смотрятся как с джинсами, так и с классическими брюками или юбками. Именно поэтому они могут стать базовым элементом гардероба для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних усилий.

Джинсы с низкой посадкой

Еще один тренд, который вернулся из прошлых десятилетий, - джинсы с низкой посадкой. Если раньше доминировали модели с высокой талией, то теперь модная индустрия предлагает более смелый вариант.

По словам стилиста, низкая посадка делает образ более расслабленным и добавляет ему легкого ретро-настроения. Такие джинсы хорошо сочетаются с укороченными топами, жакетами или той же кожаной курткой.

Акцентная сумка

Пятым трендом стала акцентная сумка. Она может быть любой формы или цвета - главное, чтобы привлекала внимание. Это может быть модель яркого оттенка, необычной формы или с интересными деталями.

Стилист подчеркивает, что именно сумка часто становится той деталью, которая делает образ завершенным. Даже самый простой аутфит из джинсов и базовой футболки может выглядеть значительно эффектнее, если добавить к нему стильную акцентную сумку.