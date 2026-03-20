Зйомки в "МастерШеф" замість служби: в ЗСУ відреагували на скандал з військовою

23:20 20.03.2026 Пт
2 хв
Стало відомо, в якій бригаді служить Вікторія Кузнєцова, яку звинувачують в ухиленні від служби
aimg Сюзанна Аль Маріді
Вікторія Кузнєцова (фото: instagram.com/woodvictoria)

Днями в мережі з'явилася інформація про Вікторію Кузнєцову, учасницю 16 сезону "МастерШеф", яку звинуватили в ухиленні від військової служби заради зйомок в телепроєкті. У відповідь на резонанс командування Повітряних сил ЗСУ зробило заяву.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис бригади у Facebook.

Більше цікавого: Переможець "МастерШеф-16" долучився до ЗСУ

Що сказали в Повітряних силах про Кузнєцову

З повідомлення стало відомо, що учасниця кулінарного проєкту проходить військову службу у 15-й бригаді транспортної авіації.

Там зазначили, що в період проведення зйомок шоу, з травня по серпень 2025 року, вона офіційно перебувала на лікуванні у військовому шпиталі міста Дніпра.

"Весь цей період офіцерка, як і належить, продовжувала отримувати грошове забезпечення", - додали у бригаді.

Вони розпочали службове розслідування щодо дій військовослужбовиці ще після виходу першого промовідео "МастерШеф".

"З матеріалів випливає, що військовослужбовиця дійсно під час лікування у шпиталі міста Дніпра, брала активну участь у зйомках в телешоу у місті Києві", - йдеться в дописі.

Там також зазначили, що про свою участь у встановленому порядку Вікторія військове керівництво не повідомила.

Примітно, що після появи інформації про відкриття провадження та розслідування учасниця обмежила доступ до своєї сторінки в Instagram.

Зйомки в &quot;МастерШеф&quot; замість служби: в ЗСУ відреагували на скандал з військовою Що сказали в ЗСУ про скандал з учасницею "МастерШеф" (скриншот)

Подробиці скандалу

Нагадаємо, раніше стало відомо про кримінальну справу проти штурманки ЗСУ, яка у 2025 році відправилась на лікування начебто "задля ухилення від військової служби".

Відомо, що з 14 квітня по 16 серпня 2025 року вона перебувала на стаціонарному лікуванні. А вже з 22 квітня по 11 серпня була в столиці та області на зйомках проєкту "Мастер Шеф".

Якщо провину Вікторії доведуть, то їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі за за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу України.

Сама вона родом з Коломиї, Івано-Франківської області. На сайті проєкту її представляли як колишню військову, яка служила штурманкою.

Ще більше цікавого:

Ведучий Сергій Іванов долучився до ЗСУ

Відомий музикант розповів, чим займається у війську

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО