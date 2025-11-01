"Зустрінемось в суді". Софія Шамія зробила заяву після "втечі" з "Холостяка"

Софія Шамія заявила, що йде до суду

Модель опинилася в центрі уваги через згадки в шоу про свій титул красуні, хоча сама водночас заявляє, що не любить про нього говорити.

Крім того, вона раптово пішла з проєкту. Спочатку просто жартувала в Threads, коментуючи новий випуск, а вже після ефіру зробила гучну заяву.

"Зустрінемось в суді", - написала вона після кількох дописів про монтаж шоу.

На думку Шамії, у кадрі її показали невдалим чином. І, схоже, вона через це дуже обурена.

Софія Шамія зробила гучну заяву після 3 випуску "Холостяка" (скриншот)

Як відреагували в мережі

Багато користувачів зауважили, що вона сама постійно говорить про свій титул красуні. Ба більше, про це написано в її соцмережах, тож звинувачення у монтажі для них мають дивний вигляд. Інші ж просто підтримали дівчину.

Як відреагували в мережі (скриншоти)

Для інших історія Софії стала приводом для мемів. Багато хто жартував про постійні згадки щодо перемоги в конкурсі краси.

Інші ж були вражені історією дівчини про стосунки з якудзею, який нібито повісив на неї борги за спільний бізнес.

Меми про "Міс Україна-2023" (скриншоти)

Чому Софія Шамія покинула "Холостяк-14" у 3 випуску

Нагадаємо, дівчина зібрала валізи та поїхала з будинку після палкої сварки з іншими учасницями. Це були власниця бренду купальників Ірина та косметологиня Оксана.

Вони почали звинувачувати дівчину в нещирості, натякаючи, що на камеру вона одна, а поза ними агресивна. Так, Оксана згадала конфлікт, який виник між ними напередодні. Вона звернула увагу на юний вік дівчини, мовляв, як вона може будувати стосунки зі старшим чоловіком, адже Холостяку 35 років.

З'ясувалося, що косметологиня нібито знає про минуле "Міс України-2023". Деталі розкрила Ірина, яка дала зрозуміти, що у дівчини був роман зі старшим та одруженим чоловіком. Його вагітна жінка нібито приходила до салону Оксани.

Шамія не хотіла нічого доводити, тому розвернулася і пішла. Інші дівчата намагалися її заспокоїти, але вона все ж ухвалила рішення покинути шоу.

В соцмережах вона також висміяла історію дівчат, натякнувши, що це брехня.

"Коли забули обговорити з подругою, як саме будете брехати..." - пожартувала вона і додала фрагмент з випуску, де дівчата розповідають про жінку чоловіка, який нібито зраджував з нею.