"Встретимся в суде". София Шамия сделала заявление после "побега" из "Холостяка"

София Шамия заявила, что идет в суд

Модель оказалась в центре внимания из-за упоминаний в шоу о своем титуле красавицы, хотя сама одновременно заявляет, что не любит о нем говорить.

Кроме того, она внезапно ушла из проекта. Сначала просто шутила в Threads, комментируя новый выпуск, а уже после эфира сделала громкое заявление.

"Встретимся в суде", - написала она после нескольких сообщений о монтаже шоу.

По мнению Шамии, в кадре ее показали неудачным образом. И, похоже, она из-за этого очень возмущена.

София Шамия сделала громкое заявление после 3 выпуска "Холостяка" (скриншот)

Как отреагировали в сети

Многие пользователи заметили, что она сама постоянно говорит о своем титуле красавицы. Более того, об этом написано в ее соцсетях, поэтому обвинения в монтаже для них выглядят странно. Другие же просто поддержали девушку.

Как отреагировали в сети (скриншоты)

Для других история Софии стала поводом для мемов. Многие шутили о постоянных упоминаниях о победе в конкурсе красоты.

Другие же были поражены историей девушки об отношениях с якудзей, который якобы повесил на нее долги за совместный бизнес.

Мемы о "Мисс Украина-2023" (скриншоты)

Почему София Шамия покинула "Холостяк-14" в 3 выпуске

Напомним, девушка собрала чемоданы и уехала из дома после жаркой ссоры с другими участницами. Это были владелица бренда купальников Ирина и косметолог Оксана.

Они начали обвинять девушку в неискренности, намекая, что на камеру она одна, а вне их агрессивная.

Так, Оксана вспомнила конфликт, который возник между ними накануне. Она обратила внимание на юный возраст девушки, мол, как она может строить отношения со старшим мужчиной, ведь Холостяку 35 лет.

Выяснилось, что косметолог якобы знает о прошлом "Мисс Украина-2023". Детали раскрыла Ирина, которая дала понять, что у девушки был роман со старшим и женатым мужчиной. Его беременная жена якобы приходила в салон Оксаны.

Шамия не хотела ничего доказывать, поэтому развернулась и ушла. Другие девушки пытались ее успокоить, но она все же приняла решение покинуть шоу.

В соцсетях она также высмеяла историю девушек, намекнув, что это ложь.

"Когда забыли обсудить с подругой, как именно будете врать..." - пошутила она и добавила фрагмент из выпуска, где девушки рассказывают о жене мужчины, который якобы изменял с ней.