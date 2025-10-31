Друга Церемонія троянд на "Холостяку": з ким розпрощався Цимбалюк у новому випуску

Друга Церемонія троянд у третьому випуску 14 сезону шоу "Холостяк" пройшла з особливою напругою. Цимбалюк попрощався одразу з кількома дівчатами, а одна з них взагалі покинула шоу ще до вручення.

Хто покинув проєкт у третьому випуску "Холостяка-14", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Кому Цимбалюк не дав троянду в 3 випуску "Холостяка"

Випуск був насичений побаченнями та відвертостями. Не обійшлося й без гучного скандалу, через який Софія Шамія зібрала валізи та поїхала геть з будинку.

Після спілкування з дівчатами головний герой вирішив, кого хоче пізнавати далі, а з ким воліє розпрощатися.

Так, троянду не отримала турагентка Ніколєтта Бірюкова. Тарасу здалося, що між ними не складається спілкування. Він також негативно оцінив світлину, яку дівчина зробила у надмірно відвертих тонах.

Також не отримала троянду від Холостяка модель Вікторія Крилас. Він зауважив, що її фото не відповідає словам, які вона казала про себе на побаченні.

Які учасниці покинули та залишилися в шоу "Холостяк-14" (скриншот)

Хто залишається в проєкті:

Дар'я Романець

Ірина Пономаренко

Настя Половинкіна

Юлія Коренюк

Валерія Жуковська

Юлія Артюх

Оксана Шанюк

Надя Авраменко

Ірина Кулешина

Надін Головчук

Яна Андрієнко

Ольга Дзундза

У наступному випуску на дівчат чекає ще більше напруги, адже до будинку повернеться учасниця-знайома Тараса - модель Діана Зотова.