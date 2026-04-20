ЗСУ ліквідували екс-футболіста УПЛ: грав за "Зорю" та фейковий "Шахтар"

Кар'єра та зрада

Олександр Половков свого часу мав доволі стабільну кар'єру в українському футболі. Він виступав на позиції захисника та встиг пограти за алчевську "Сталь" і луганську "Зорю". У 2010-2012 роках виступав за кордоном – у чемпіонаті Узбекистану. Проте після 2015 року його біографія кардинально змінилася.

Футболіст виїхав на тимчасово окуповану територію Луганщини, де почав активно співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації. Там він продовжив грати у футбол, але вже у складі фейкового клубу "Шахтар" (Свердловськ), який бере участь у так званому чемпіонаті "ЛНР". Також провів декілька матчів за так звану збірну "ЛНР".

Кінець у лавах окупантів

З початком повномасштабної агресії РФ проти України, колишній спортсмен остаточно змінив футбольну форму на російський камуфляж.

За наявною інформацією, Половков був залучений до складу російських військ. Брав участь у бойових діях проти ЗСУ та був ліквідований на одному з напрямків фронту.