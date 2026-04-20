ЗСУ ліквідували екс-футболіста УПЛ: грав за "Зорю" та фейковий "Шахтар"

13:49 20.04.2026 Пн
2 хв
Екс-гравець луганської "Зорі" перейшов на бік ворога ще до повномасштабного вторгнення
aimg Андрій Костенко
Олександр Половков (фото з соцмереж)

Сили оборони України знищили чергового зрадника, який зі зброєю в руках воював проти власної країни. Олександр Половков, чия кар'єра колись була пов'язана з відомими українськими клубами, обрав шлях колабораціонізму ще задовго до повномасштабного вторгнення.

Кар'єра та зрада

Олександр Половков свого часу мав доволі стабільну кар'єру в українському футболі. Він виступав на позиції захисника та встиг пограти за алчевську "Сталь" і луганську "Зорю". У 2010-2012 роках виступав за кордоном – у чемпіонаті Узбекистану. Проте після 2015 року його біографія кардинально змінилася.

Футболіст виїхав на тимчасово окуповану територію Луганщини, де почав активно співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації. Там він продовжив грати у футбол, але вже у складі фейкового клубу "Шахтар" (Свердловськ), який бере участь у так званому чемпіонаті "ЛНР". Також провів декілька матчів за так звану збірну "ЛНР".

Кінець у лавах окупантів

З початком повномасштабної агресії РФ проти України, колишній спортсмен остаточно змінив футбольну форму на російський камуфляж.

За наявною інформацією, Половков був залучений до складу російських військ. Брав участь у бойових діях проти ЗСУ та був ліквідований на одному з напрямків фронту.

Раніше ми розповіли, як повертають росіян та дискваліфікують Україну у водному поло.

