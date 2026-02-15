ua en ru
ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника: конкурент Довбика у збірній України воював за росіян

Неділя 15 лютого 2026 18:54
ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника: конкурент Довбика у збірній України воював за росіян Сергій Петров у складі "Волині" (фото: ФК "Волинь")
Автор: Андрій Костенко

У боях на сході України ЗСУ оформили трансфер до пекла колишнього нападника збірної України U-21 Сергія Петрова, який воював на боці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські ЗМІ тимчасово окупованого півострова.

Півроку у штурмовиках

За наявною інформацією, 28-річний уродженець Євпаторії приєднався до ворожої армії влітку 2025 року.

Він пішов воювати добровольцем до штурмового підрозділу. Брав участь у боях під Покровськом, де й був відмінусований.

Кар'єра в українському футболі

Свого часу Петров грав у чемпіонаті України. Зокрема, він виступав за луцьку "Волинь", де працював під керівництвом відомого тренера Віталія Кварцяного.

Також у його кар'єрі були "Зірка" з Кропивницького, львівські "Рух" та ФК "Львів", харківський "Металіст 1925" та "Агробізнес" з Волочиська.

У 2023 році футболіст продовжив виступи за кордоном – грав за узбецькі клуби "Машал" та "Коканд 1912". Пізніше його останнім клубом стала "Таврія-Енерго" – команда, створена росіянами на тимчасово окупованій території. Не зумівши проявити себе навіть на такому рівні, екс-гравець пішов шукати заробітків на війні.

Конкурент Довбика у збірній

На юнацькому та молодіжному рівні Петров залучався до збірних України. Зокрема він зіграв три поєдинки за команду U-16.

А в 2016 році провів свій єдиний матч у складі молодіжної збірної України U-21. У товариський грі проти Білорусі тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Олександром Головком саме йому довірив місце в основі, залишивши в запасі іншого нападника – Артема Довбика.

Петров відіграв перший тайм, а у перерві Довбик його змінив. Гра, що проходила у Полтаві, завершилася мінімальною перемогою українців – 1:0.

