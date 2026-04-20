Карьера и предательство

Александр Половков в свое время имел довольно стабильную карьеру в украинском футболе. Он выступал на позиции защитника и успел поиграть за алчевскую "Сталь" и луганскую "Зарю". В 2010-2012 годах выступал за рубежом - в чемпионате Узбекистана. Однако после 2015 года его биография кардинально изменилась.

Футболист выехал на временно оккупированную территорию Луганщины, где начал активно сотрудничать с представителями оккупационной администрации. Там он продолжил играть в футбол, но уже в составе фейкового клуба "Шахтер" (Свердловск), который участвует в так называемом чемпионате "ЛНР". Также провел несколько матчей за так называемую сборную "ЛНР".

Конец в рядах оккупантов

С началом полномасштабной агрессии РФ против Украины, бывший спортсмен окончательно сменил футбольную форму на российский камуфляж.

По имеющейся информации, Половков был привлечен в состав российских войск. Участвовал в боевых действиях против ВСУ и был ликвидирован на одном из направлений фронта.