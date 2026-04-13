Повертають росіян та дискваліфікують Україну: радикальні зміни у водному поло на тлі "мирних ініціатив"

18:33 13.04.2026 Пн
2 хв
Загроза дискваліфікації для всіх збірних: чим обернеться для України відмова виходити на одну воду з "нейтральними" атлетами
aimg Андрій Костенко
Повертають росіян та дискваліфікують Україну: радикальні зміни у водному поло на тлі "мирних ініціатив" Збірна України на Кубку світу (фото: World Aquatics)

Збірна України з водного поло опинилася в центрі гучного міжнародного скандалу. Наша команда відмовилася виходити на матч Кубка світу-2026 проти "нейтральних" ватерполістів із РФ. Організатори турніру вже покарали українців технічною поразкою, проте це може бути лише початком масштабних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Aquatics.

Бойкот на Кубку світу: як це сталося

Команди України та "нейтральних" атлетів з РФ мали зустрітися в поєдинку за сьоме місце другого дивізіону Кубка світу. Пройшовши непростий шлях у груповому раунді та плей-оф, "синьо-жовті" за сіткою турніру вийшли на представників країни-агресорки. Попри спортивну важливість матчу, українська збірна одностайно відмовилася виходити на гру.

За це нашій збірній зарахували технічну поразку: в офіційному протоколі зафіксовано фінальний рахунок – 0:5.

Під загрозою всі вікові категорії

Але найгіршим у цій ситуації є не втрата місця в турнірній таблиці, а можливі наслідки від Міжнародної федерації (World Aquatics). Федерація водного поло України (ФВПУ) не виключає найжорсткішого сценарію.

"Вони можуть дискваліфікувати нас як федерацію від подальших змагань у всіх вікових категоріях – від юнаків до основної збірної", - пояснив представник ФВПУ Олександр Дядюра у коментарі "Суспільне Спорт".

Наразі інформацію щодо подальших санкцій проти збірної України, окрім технічної поразки, у World Aquatics не оприлюднювали.

Шлях України на турнірі

На груповому етапі другого дивізіону Кубка світу українці здобули одну перемогу в трьох матчах, чого вистачило для виходу в плей-офф. На цій стадії "синьо-жовтим" вдавалося уникати зустрічей із "нейтральними" суперниками.

У сітці на виліт шляхи команд також спочатку не перетиналися. Україна успішно стартувала в 1/8 фіналу, здолавши Канаду (17:14), проте у чвертьфіналі розгромно поступилася Грузії (9:20). Вирішальним став стиковий поєдинок за п'яте місце: після поразки від Австралії (15:21) турнірний шлях українців перетнувся з представниками РФ, що і призвело до принципового бойкоту.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics повністю повернула Росію та Білорусь у водні види спорту.

Досвід Чорного моря та захист від дронів. Зеленський анонсував нові безпекові угоди
