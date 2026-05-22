ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Золото" і 973 голи: Роналду влаштував шалений тріумф і приніс "Аль-Насру" чемпіонство (відео)

10:13 22.05.2026 Пт
2 хв
Легендарний португалець перервав свою багаторічну серію без великих титулів
aimg Андрій Костенко
"Золото" і 973 голи: Роналду влаштував шалений тріумф і приніс "Аль-Насру" чемпіонство (відео) Кріштіану Роналду (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Кріштіану Роналду приніс "Аль-Насру" довгоочікувану перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії. 41-річний володар п'яти "Золотих м'ячів" особисто зняв усі питання про переможця першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру.

Читайте також: Він залишав поле у сльозах: куди пішов Степаненко після прощального матчу

Бенефіс у "золотому" матчі

Доленосне протистояння 34-го туру проти "Дамака" перетворилося для "Аль-Насра" на справжнє випробування нервів. Підопічних Жорже Жезуша влаштовувала виключно перемога, адже у паралельній зустрічі головний конкурент, "Аль-Хіляль", миттєво повів у рахунку та віртуально посунув команду Роналду на друге місце.

"Жовто-сині" розпочали штурм із перших секунд. Рахунок на 34-й хвилині відкрив Садіо Мане, замкнувши головою розкішний навіс Жоау Фелікса. Невдовзі після перерви Кінгслі Коман подвоїв перевагу "Аль-Насра" гарматним ударом з-за меж штрафного. Проте суперник відродив інтригу, реалізувавши пенальті.

Саме в цей критичний момент, коли перевага стала хиткою (2:1), гру на себе взяв Кріштіану Роналду:

  • 62-га хвилина: Португалець виконав шедевральний прямий удар зі штрафного з лівого флангу, поціливши точно в дальній кут воротаря. Цей гол став 972-м у його кар'єрі.
  • 81-ша хвилина: Кріштіану поставив масну крапку в сезоні, розстрілявши ближній кут воріт з кута воротарського майданчика – 973-й гол у професійній діяльності!

Матч завершився розгромною перемогою "Аль-Насра" з рахунком 4:1.

Історичні рекорди та четверта підкорена країна

Цей тріумф дозволив "Аль-Насру" набрати 86 очок, випередити "Аль-Хіляль" на два пункти та завоювати ювілейний, десятий титул чемпіона в історії клубу – і перший з 2019 року.

Окрім того, золотий дубль дозволив Роналду змити гіркоту від нещодавньої поразки у фіналі Азіатської Ліги чемпіонів проти японської "Гамби Осака".

Для Кріштіану це перший великий офіційний трофей за час виступів на Близькому Сході. У поточному сезоні аравійської Про-ліги він продемонстрував шалену ефективність, забивши 28 голів у 30 поєдинках.

Саудівська Аравія стала вже четвертою країною в кар'єрі легенди, де він завоював звання чемпіона. Раніше були тріумфів в Англії ("Манчестер Юнайтед"), Іспанії ("Реал") та Італії ("Ювентус").

&quot;Золото&quot; і 973 голи: Роналду влаштував шалений тріумф і приніс &quot;Аль-Насру&quot; чемпіонство (відео)

Раніше ми повідомили, що Сергій Ребров очолить команду на Близькому Сході після провалу в збірній України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Криштиану Роналду
Новини
Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
Росія готує Білорусь до нових операцій? В ISW пояснили значення ядерних навчань
Аналітика
Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів
Костянтин Широкунредктор стрічки новин Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів