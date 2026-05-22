"Золото" и 973 гола: Роналду устроил сумасшедший триумф и принес "Аль-Насру" чемпионство (видео)

10:13 22.05.2026 Пт
2 мин
Легендарный португалец прервал свою многолетнюю серию без больших титулов
aimg Андрей Костенко
"Золото" и 973 гола: Роналду устроил сумасшедший триумф и принес "Аль-Насру" чемпионство (видео) Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Криштиану Роналду принес "Аль-Насру" долгожданную победу в чемпионате Саудовской Аравии. 41-летний обладатель пяти "Золотых мячей" лично снял все вопросы о победителе первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира.

Читайте также: Он покидал поле в слезах: куда ушел Степаненко после прощального матча

Бенефис в "золотом" матче

Судьбоносное противостояние 34-го тура против "Дамака" превратилось для "Аль-Насра" в настоящее испытание нервов. Подопечных Жорже Жезуша устраивала исключительно победа, ведь в параллельной встрече главный конкурент, "Аль-Хиляль", мгновенно повел в счете и виртуально подвинул команду Роналду на второе место.

"Желто-синие" начали штурм с первых секунд. Счет на 34-й минуте открыл Садио Мане, замкнув головой роскошный навес Жоау Феликса. Вскоре после перерыва Кингсли Коман удвоил преимущество "Аль-Насра" пушечным ударом из-за пределов штрафной. Однако соперник возродил интригу, реализовав пенальти.

Именно в этот критический момент, когда преимущество стало шатким (2:1), игру на себя взял Криштиану Роналду:

  • 62-я минута: Португалец исполнил шедевральный прямой удар со штрафного с левого фланга, попав точно в дальний угол вратаря. Этот гол стал 972-м в его карьере.
  • 81-я минута: Криштиану поставил жирную точку в сезоне, расстреляв ближний угол ворот с угла вратарской площадки - 973-й гол в профессиональной деятельности!

Матч завершился разгромной победой "Аль-Насра" со счетом 4:1.

Исторические рекорды и четвертая покоренная страна

Этот триумф позволил "Аль-Насру" набрать 86 очков, опередить "Аль-Хиляль" на два пункта и завоевать юбилейный, десятый титул чемпиона в истории клуба - и первый с 2019 года.

Кроме того, золотой дубль позволил Роналду смыть горечь от недавнего поражения в финале Азиатской Лиги чемпионов против японской "Гамбы Осака".

Для Криштиану это первый крупный официальный трофей за время выступлений на Ближнем Востоке. В текущем сезоне аравийской Про-лиги он продемонстрировал бешеную эффективность, забив 28 голов в 30 поединках.

Саудовская Аравия стала уже четвертой страной в карьере легенды, где он завоевал звание чемпиона. Ранее были триумфы в Англии ("Манчестер Юнайтед"), Испании ("Реал") и Италии ("Ювентус").

Ранее мы сообщили, что Сергей Ребров возглавит команду на Ближнем Востоке после провала в сборной Украины.

Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
