"Золотий" матч УПЛ та репетиція фіналу Кубка: головні інтриги 23-го туру, розклад і трансляції

11:36 10.04.2026 Пт
3 хв
ЛНЗ і "Шахтар" проведуть ключовий поєдинок за чемпіонство
aimg Андрій Костенко
"Золотий" матч УПЛ та репетиція фіналу Кубка: головні інтриги 23-го туру, розклад і трансляції Лідери зіграють у Черкасах (фото: УПЛ)

10 квітня стартує 23-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: "Шахтар" забезпечив важливий ривок у Європі: Україна йде на зліт у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Заочна суперечка за "бронзу"

Тур стартує у п'ятницю о 13:00 у Кропивницькому, де головний аутсайдер сезону – "Полтава" прийме житомирське "Полісся". У цей же день, о 18:00 на "Арені Львів" місцевий "Рух" проведе поєдинок з ковалівським "Колосом".

Три матчі відбудуться у суботу, 11 квітня. О 13:00 львівські "Карпати" вдома зіграють з "Олександрією".

О 15:30 у Житомирі харківський "Металіст 1925" поміряється силами зі столичним "Динамо". Це буде важливий поєдинок для киян у битві за бронзові нагороди, яку вони зараз ведуть з "Поліссям". Крім того, зустріч називають репетицією кубкового фіналу, оскільки харківський та київський клуби – єдині представники УПЛ, що залишилися в турнірі. Вони є фаворитами майбутніх півфінальних матчів і дуже ймовірно, розіграють між собою трофей.

Закриє суботню програму матч у Рівному, де "Верес" о 18:00 зустрінеться" з іншим представником столиці – "Оболонню".

Битва лідерів – на десерт

Дві гри відбудуться в неділю, 12 квітня. О 13:00 "Кудрівка" в номінально домашній грі в Рівному прийме криворізький "Кривбас". А о 15:30 на київській арені імені Валерія Лобановського луганська "Зоря" зіграє з "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського.

А головний подинок туру – між лідерами ЛНЗ та "Шахтарем" пройде в понеділок, 13 квітня о 13:00 у Черкасах. У першому колі команда Віталія Пономарьова шокувала гранда з Донецька, здолавши його на виїзді (4:1). Саме після того матчу черкаська команда заявила про себе, як претендента на "золото". Від результату прийдешньої гри багато в чому залежатиме доля чемпіонства в поточному сезоні.

Важливо зазначити, що "гірники" проведуть матч на тлі втоми після важкого поєдинку Ліги конференцій з нідерландським АЗ, та переїзду з польського Кракова до Черкас. А одразу після матчу внутрішнього чемпіонату – відправляться на гру-відповідь до Алкмаара.

Перелік матчів 23-го туру УПЛ:

П'ятниця, 10 квітня

  • 13:00. "Полтава" – "Полісся"
  • 18:00. "Рух" – "Колос"

Субота, 11 квітня

  • 13:00. "Карпати" – "Олександрія"
  • 15:30. "Металіст 1925" – "Динамо"
  • 18:00. "Верес" – "Оболонь"

Неділя, 12 квітня

  • 13:00. "Кудрівка" – "Кривбас"
  • 15:30. "Зоря" – "Епіцентр"

Понеділок, 13 квітня

  • 13:00. ЛНЗ – "Шахтар"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше в УАФ зробили офіційну заяву щодо скасованого голу в матчі "Динамо" – "Карпати".

