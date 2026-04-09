Ахметов на трибунах і магічний гол у "дев'ятку": "Шахтар" шокував АЗ в чвертьфіналі ЛК

Донецький "Шахтар" зробив вагомий крок до півфіналу Ліги конференцій, здобувши мінімальну перемогу над нідерландським АЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на транляцію матчу на MEGOGO .

Особлива атмосфера у Кракові

Поєдинок на Міському стадіоні у Кракові мав особливий підтекст ще до стартового свистка.

Матч розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про легендарного Мірчу Луческу.

Крім того, на трибунах вперше за останні 12 років був присутній президент клубу Рінат Ахметов, який востаннє відвідував гру "гірників" ще на "Донбас Арені" у травні 2014-го.

Травми та обережна стратегія першого тайму

Старт зустрічі видався тривожним для донеччан, адже вже на 4-й хвилині Ісаке Сілва отримав важке ушкодження і згодом був змушений залишити поле, поступившись місцем Артему Бондаренко.

Перша половина гри пройшла у рівній боротьбі з мінімумом гострих моментів.

Команди пішли на перерву за абсолютної рівності у володінні м'ячем (50% на 50%) та лише одного удару у площину воріт на двох.

Бенефіс Педріньйо та Аліссона: розгром за 11 хвилин

Справжнє футбольне шоу розпочалося після 70-ї хвилини.

Рахунок відкрив Педріньйо, бразилець наважився на удар лівою з межі штрафного майданчика і поцілив точно у "дев'ятку" воріт АЗ.

Нідерландці намагалися відповісти зусиллями Мейнанса, проте Дмитро Різник діяв бездоганно. Після цього настав час Аліссона.

Нідерландці кинулися відігруватися, але пропустили вдруге після стандарту. "Шахтар" заробив кутовий, після розіграшу якого м'яч опинився у Аліссона.

Півзахисник зорієнтувався миттєво і низовим більярдним ударом відправив снаряд точно у нижній кут воріт.

Поки гості перебували у стані шоку, донеччани добили суперника. Егіналду здійснив швидкісний прорив флангом і виконав ідеальну передачу на хід Аліссону.

Останній холоднокровно переграв воротаря, відправивши м'яч у сітку та оформивши дубль за дві хвилини.

Перемога 3:0 робить донеччан фаворитами перед візитом до Нідерландів.

Матч-відповідь відбудеться 16 квітня, де "Шахтар" спробує офіційно оформити путівку до наступного раунду єврокубка.

Нагадаємо, що на шляху до цієї стадії підопічні Арди Турана пройшли польський "Лех".