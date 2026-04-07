Понад 5000 км за тиждень: "Шахтар" розпочинає екстремальний вояж заради півфіналу єврокубка (мапа)

10:45 07.04.2026 Вт
На "гірників" чекає логістичне випробування на витривалість: надскладний календар поєднує битви у чвертьфіналі Ліги конференцій та "золотий" матч УПЛ
aimg Ірина Костенко
Гравці "Шахтаря" розпочинають довгу подорож (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" офіційно розпочав підготовку до першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Команда вже прибула до польського Кракова, де відбудеться номінально домашня зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Екстремальний графік "гірників"

Найближчий графік "гірників" виглядає надзвичайно щільним. Вже у четвер, 9 квітня, "Шахтар" прийматиме АЗ на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові. Цей поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Відразу після єврокубкової дуелі команда вирушить до Черкас на календарну гру чемпіонату проти головного конкурента за "золото" - ЛНЗ (13 квітня).

Завершиться цей марафон 16 квітня матчем-відповіддю в Нідерландах. За підрахунками аналітиків Mackolik, для проведення цих трьох поєдинків "Шахтар" має подолати літаками та автобусами дистанцію у понад 5000 кілометрів.

Переїзди "Шахтаря" протягом наступного тижня (мапа: x.com/mackolik)

Шлях до півфіналу

Обидва суперники у Лізі конференцій підійшли до очного протистояння у гарній формі.

Минулих вихідних підопічні Арди Турана та виконувача обов'язків наставника команди з Алкмаара Лі-Роя Ехтельда провели чергові поєдинки у своїх національних лігах. "Шахтар" у рамках УПЛ розгромив львівський "Рух" (3:0) і лідирує за втраченими очками. Своєю чергою, АЗ обіграв "Фортуну" із Сіттарда (2:0) з 45-ма очками йде у чемпіонаті Нідерландів на 6-му місці.

Нагадаємо, "Шахтар" на стадії 1/8 фіналу в напруженій боротьбі здолав польський "Лех" (перемога 3:1 на виїзді та поразка 1:2 вдома). АЗ продемонстрував переконливий футбол проти празької "Спарти", двічі обігравши чехів із загальним рахунком 6:1.

Переможець українсько-нідерландського протистояння зійдеться у півфіналі з сильнішим у парі "Крістал Пелас" (Англія) – "Фіорентина" (Італія).

