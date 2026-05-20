ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Знову в центрі уваги: Мадонна заінтригувала сміливим сюрпризом для фанів

21:38 20.05.2026 Ср
2 хв
Співачка готує незвичний формат подачі музики, поєднуючи стиль, образи та кінематографічну естетику
Крижанівська Наталя
Знову в центрі уваги: Мадонна заінтригувала сміливим сюрпризом для фанів Мадонна презентувала світу візуальний фільм (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Мадонна знову опинилася в центрі уваги медіа та фанів. Популярна співачка, відома всьому світу експериментами з формами подачі своїх музичних робіт, анонсувала новий візуальний проєкт, відзнятий за мотивами її нового альбому.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Variety.

Більше цікавого: Мадонна засвітилася в сукні від українського бренду

Що відомо про Confessions II

Новий проєкт співачки, який був відзнятий режисерами Девід Торо та Соломоном Чейзом - це 10-хвилинна візуальна стрічка, в якій Мадонна поєднає музику, моду, нічне життя та свій фірмовий стиль.

Візуальна робота побудована на перших шести треках із майбутнього альбому Мадонни "Confessions II", який стане продовженням її легендарної платівки "Confessions on a Dance Floor", продемонстрованої світу ще 2005 року. Кожна пісня у стрічці - окрема глава.

За попередньою інформацією, на глядачів чекають ефектні танцювальні сцени, неонова естетика та відсилання до епохи клубної культури, яка свого часу зробила Мадонну символом попмузики.

Знову в центрі уваги: Мадонна заінтригувала сміливим сюрпризом для фанівПоп-діва Мадонна (фото: Getty Images)

Коли чекати на прем'єру

Прем'єра "Confessions II" запланована на 5 червня 2026 року. Вперше стрічку покажуть на Tribeca Festival (Нью-Йорк) у легендарному Beacon Theatre.

Новий візуальний проєкт Мадонни по праву можна називати одним із найочікуваніших музичних релізів літа, адже саме вона вкотре доводить фанам, що навіть після десятиліть на сцені здатна задавати власні тренди у світі попкультури.

Більше цікавого:

Мадонна обурила появою в шапці з символікою СРСР

Мадонна розповіла про небезпечну інфекцію

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мадонна фильмы Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії