Знову в центрі уваги: Мадонна заінтригувала сміливим сюрпризом для фанів

Мадонна знову опинилася в центрі уваги медіа та фанів. Популярна співачка, відома всьому світу експериментами з формами подачі своїх музичних робіт, анонсувала новий візуальний проєкт, відзнятий за мотивами її нового альбому.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Variety .

Що відомо про Confessions II

Новий проєкт співачки, який був відзнятий режисерами Девід Торо та Соломоном Чейзом - це 10-хвилинна візуальна стрічка, в якій Мадонна поєднає музику, моду, нічне життя та свій фірмовий стиль.

Візуальна робота побудована на перших шести треках із майбутнього альбому Мадонни "Confessions II", який стане продовженням її легендарної платівки "Confessions on a Dance Floor", продемонстрованої світу ще 2005 року. Кожна пісня у стрічці - окрема глава.

За попередньою інформацією, на глядачів чекають ефектні танцювальні сцени, неонова естетика та відсилання до епохи клубної культури, яка свого часу зробила Мадонну символом попмузики.

Коли чекати на прем'єру

Прем'єра "Confessions II" запланована на 5 червня 2026 року. Вперше стрічку покажуть на Tribeca Festival (Нью-Йорк) у легендарному Beacon Theatre.

Новий візуальний проєкт Мадонни по праву можна називати одним із найочікуваніших музичних релізів літа, адже саме вона вкотре доводить фанам, що навіть після десятиліть на сцені здатна задавати власні тренди у світі попкультури.