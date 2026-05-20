ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Снова в центре внимания: Мадонна заинтриговала смелым сюрпризом для фанов

21:38 20.05.2026 Ср
2 мин
Певица готовит необычный формат подачи музыки, сочетая стиль, образы и кинематографическую эстетику
Крижанівська Наталя
Снова в центре внимания: Мадонна заинтриговала смелым сюрпризом для фанов Мадонна презентовала миру визуальный фильм (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Мадонна снова оказалась в центре внимания медиа и фанов. Всемирно известная певица, известная всему миру экспериментами с формами подачи своих музыкальных работ, анонсировала новый визуальный проект, снятый по мотивам ее нового альбома.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Больше интересного: Мадонна засветилась в платье от украинского бренда

Что известно о Confessions II

Новый проект певицы, который был снят режиссерами Дэвид Торо и Соломоном Чейзом - это 10-минутная визуальная лента, в которой Мадонна объединит музыку, моду, ночную жизнь и свой фирменный стиль.

Визуальная работа построена на первых шести треках из будущего альбома Мадонны "Confessions II", который станет продолжением ее легендарной пластинки "Confessions on a Dance Floor", продемонстрированной миру еще в 2005 году. Каждая песня в ленте - отдельная глава.

По предварительной информации, зрителей ждут эффектные танцевальные сцены, неоновая эстетика и отсылки к эпохе клубной культуры, которая в свое время сделала Мадонну символом поп-музыки.

Снова в центре внимания: Мадонна заинтриговала смелым сюрпризом для фановПоп-дива Мадонна (фото: Getty Images)

Когда ждать премьеру

Премьера "Confessions II" запланирована на 5 июня 2026 года. Впервые ленту покажут на Tribeca Festival (Нью-Йорк) в легендарном Beacon Theatre.

Новый визуальный проект Мадонны по праву можно называть одним из самых ожидаемых музыкальных релизов лета, ведь именно она в очередной раз доказывает фанам, что даже после десятилетий на сцене способна задавать собственные тренды в мире поп-культуры.

Больше интересного:

Мадонна возмутила появлением в шапке с символикой СССР

Мадонна рассказала об опасной инфекци

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мадонна фильмы Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России