"Знаю, побачимося". Потап звернувся до Каменських після розлучення

22:13 04.05.2026 Пн
Після офіційного завершення шлюбу артисти продовжують привертати увагу кожним публічним кроком
Іванна Пашкевич
Репер і продюсер Потап після оголошення про розлучення з Настею Каменських публічно звернувся до співачки у день її народження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.

4 травня артистці виповнилося 39 років. З цієї нагоди репер опублікував у ссвоїх соцмережах її фото на тлі гірського краєвиду та залишив коротке привітання, яке одразу привернуло увагу фанів.

У дописі Потап назвав ексдружину "Nastya Konstanta" та натякнув, що їхня історія, попри розрив, остаточно не зникає з його життя.

"Nastya Konstanta. Знаю побачимося. Будь щасливою", - написав репер.

&quot;Знаю, побачимося&quot;. Потап звернувся до Каменських після розлученняНастя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Сама Каменських у свій день народження також вийшла на зв’язок після новини про розлучення.

Співачка поділилася кадрами з відпочинку біля моря та заговорила про "нову главу", давши зрозуміти, що готова рухатися далі.

Нагадаємо, 1 травня пара оголосила про розрив після семи років шлюбу.

Після цього в мережі почали активно обговорювати можливі причини їхнього рішення.

Зокрема, користувачі знову згадали давні чутки про нібито роман Потапа з Анною Андрійчук - підприємицею, колишньою близькою подругою Каменських та ексдружиною співака POSITIFF.

&quot;Знаю, побачимося&quot;. Потап звернувся до Каменських після розлученняПотап та Анна Андрійчук (фото: instagram.com/realpotap)

Водночас самі артисти не стали розкривати деталей розлучення.

У спільній заяві вони лише зазначили, що їхній шлях як пари завершився, та попросили прихильників із розумінням і повагою поставитися до цього рішення.

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори