"Знаю, увидимся". Потап обратился к Каменских после развода

Рэпер и продюсер Потап после объявления о разводе с Настей Каменских публично обратился к певице в день ее рождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнителя.

4 мая артистке исполнилось 39 лет. По этому случаю рэпер опубликовал в своих соцсетях ее фото на фоне горного пейзажа и оставил короткое поздравление, которое сразу привлекло внимание фанов.

В заметке Потап назвал экс-жену "Nastya Konstanta" и намекнул, что их история, несмотря на разрыв, окончательно не исчезает из его жизни.

"Nastya Konstanta. Знаю увидимся. Будь счастливой", - написал рэпер.

Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Сама Каменских в свой день рождения также вышла на связь после новости о разводе.

Певица поделилась кадрами с отдыха у моря и заговорила о "новой главе", дав понять, что готова двигаться дальше.

Напомним, 1 мая пара объявила о разрыве после семи лет брака.

После этого в сети начали активно обсуждать возможные причины их решения.

В частности, пользователи снова вспомнили давние слухи о якобы романе Потапа с Анной Андрийчук - предпринимательницей, бывшей близкой подругой Каменских и экс-супругой певца POSITIFF.

Потап и Анна Андрийчук (фото: instagram.com/realpotap)

В то же время сами артисты не стали раскрывать деталей развода.

В совместном заявлении они лишь отметили, что их путь как пары завершился, и попросили поклонников с пониманием и уважением отнестись к этому решению.