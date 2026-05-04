"Знаю, увидимся". Потап обратился к Каменских после развода
Рэпер и продюсер Потап после объявления о разводе с Настей Каменских публично обратился к певице в день ее рождения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнителя.
4 мая артистке исполнилось 39 лет. По этому случаю рэпер опубликовал в своих соцсетях ее фото на фоне горного пейзажа и оставил короткое поздравление, которое сразу привлекло внимание фанов.
В заметке Потап назвал экс-жену "Nastya Konstanta" и намекнул, что их история, несмотря на разрыв, окончательно не исчезает из его жизни.
"Nastya Konstanta. Знаю увидимся. Будь счастливой", - написал рэпер.
Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Сама Каменских в свой день рождения также вышла на связь после новости о разводе.
Певица поделилась кадрами с отдыха у моря и заговорила о "новой главе", дав понять, что готова двигаться дальше.
Напомним, 1 мая пара объявила о разрыве после семи лет брака.
После этого в сети начали активно обсуждать возможные причины их решения.
В частности, пользователи снова вспомнили давние слухи о якобы романе Потапа с Анной Андрийчук - предпринимательницей, бывшей близкой подругой Каменских и экс-супругой певца POSITIFF.
Потап и Анна Андрийчук (фото: instagram.com/realpotap)
В то же время сами артисты не стали раскрывать деталей развода.
В совместном заявлении они лишь отметили, что их путь как пары завершился, и попросили поклонников с пониманием и уважением отнестись к этому решению.