Знайомство Надін з батьками Цимбалюка: якою була зустріч та що не сподобалося мамі Тараса

Як Цимбалюк знайомив Надін з батьками

Спочатку Тарас привів учасницю до своєї школи. Він хотів показати їй кабінети, які дали йому найбільше теплих спогадів.

Також актор завів Надін до кабінету, де працює його мама-вчителька. А модель згадала про свою обіцянку - вона принесла фото з побачення, на якому вона і Тарас обмалювалися фарбами й влаштували фотосет.

Надін і Тарас (скриншот)

Потім актор продовжив "екскурсію" школою. Під час прогулянки коридорами вони багато обіймалися і цілувалися. А вже на вулиці на пару чекали сестра і друг Тараса.

Цимбалюк і Головчук (скриншот)

Далі усі вони пограли у волейбол. Під час цього Надін і Тарас також обіймалися та не приховували емоції.

"Є якась хімія, цього важко не помітити", - сказала сестра Тараса і запросила модель на розмову в кабінеті.

Надін говорила про те, чи ревнує вона Тараса, що цінує у стосунках. Модель навіть розповіла про невдалі стосунки у минулому. Надін зустрічалася з хлопцем, який вживав заборонені речовини, ображав її та все їй забороняв.

Сестра Цимбалюка зазначила, що модель достатньо довго перебувала у токсичних стосунках. На її думку, вона могла зробити висновки та піти від такого обранця раніше.

Надін у новому випуску "Холостяка" (скриншот)

А потім Надін зізналася, що закохана у Тараса. Ці слова здивували його сестру.

"Я не вірю, що можна закохатися так швидко. Може, є якесь захоплення, зародки закоханості", - сказала вона, але потім зазначила, що в цілому Надін їй сподобалася.

Далі Тарас повіз модель на знайомство з мамою і татом. Надін визнала, що хвилювалася. Вона привезла батькам Цимбалюка подарунок - скатертину. Мама актора оцінила презент і сказала, що він їй сподобався.

Надін і батьки Тараса (скриншот)

А потім батьки поставили моделі незручне питання щодо освіти. Надін лише планує отримувати диплом в університеті, що не дуже сподобалося його мамі.

А ось сестра Тараса зазначила, що це було сміливо. Адже модель могла просто збрехати.

Тарас і Надін (скриншот)

Далі актор вирішив здивувати маму й показав їй фото з Надін. "Вау-ефект" дійсно був, але кадри не всім сподобалися.

Надін і сестра Тараса (скриншот)

Батько Цимбалюка сказав, що Надін не така, як на фото. Але в цілому обійшлося без критики.

Нова серія "Холостяка" (скриншот)

Потім мама актора попросила Надін, аби та розповіла, яким вона бачить Тараса. Модель назвала актора "людиною іншої епохи". Також модель сказала, що бачила лише один серіал з "Холостяком".

Мама Цимбалюка зазначила, що це трохи дивно. На її думку, учасниця могла більше дізнатися про Тараса. Надін виправдалася тим, що він цікавить її саме як чоловік, а не як актор.

Надін і Тарас (скриншот)

Надін і мама Тараса пішли готувати вечерю та говорили вдвох. Модель описала чоловіка своєї мрії та заявила, що Цимбалюк відповідає всім критеріям.

"Для такого знайомства, коли ще не визначено, в статусі кого ми, вона говорила досить відверто", - сказала Тетяна Василівна та додала, що хоче бачити поруч з сином самодостатню жінку.

Під час розмови з батьком актора Надін була вражена тим, наскільки він творча та глибока родина. Тато зробив моделі чимало компліментів та побажав знайти себе.

Надін і батько Тараса (скриншот)

Модель не хотіла, аби цей вечір закінчився. Втім, пізніше Тарас провів її до машини. Він також не хотів її відпускати.