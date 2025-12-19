Знакомство Надин с родителями Цымбалюка: какой была встреча и что не понравилось маме Тараса

В десятом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк знакомил финалисток с родителями. Первой с мамой и папой актера увиделась Ирочка, а второй на встречу приехала Надин.
Сначала Тарас привел участницу в свою школу. Он хотел показать ей кабинеты, которые дали ему больше всего теплых воспоминаний.
Также актер завел Надин в кабинет, где работает его мама-учительница. А модель вспомнила о своем обещании - она принесла фото со свидания, на котором она и Тарас обрисовались красками и устроили фотосет.
Затем актер продолжил "экскурсию" по школе. Во время прогулки по коридорам они много обнимались и целовались. А уже на улице пару ждали сестра и друг Тараса.
Далее все они поиграли в волейбол. Во время этого Надин и Тарас также обнимались и не скрывали эмоции.
"Есть какая-то химия, этого трудно не заметить", - сказала сестра Тараса и пригласила модель на разговор в кабинете.
Надин говорила о том, ревнует ли она Тараса, что ценит в отношениях. Модель даже рассказала о неудачных отношениях в прошлом. Надин встречалась с парнем, который употреблял запрещенные вещества, оскорблял ее и все ей запрещал.
Сестра Цымбалюка отметила, что модель достаточно долго находилась в токсичных отношениях. По ее мнению, она могла сделать выводы и уйти от такого избранника раньше.
А потом Надин призналась, что влюблена в Тараса. Эти слова удивили его сестру.
"Я не верю, что можно влюбиться так быстро. Может, есть какое-то увлечение, зародыши влюбленности", - сказала она, но потом отметила, что в целом Надин ей понравилась.
Далее Тарас повез модель на знакомство с мамой и папой. Надин признала, что волновалась. Она привезла родителям Цымбалюка подарок - скатерть. Мама актера оценила презент и сказала, что он ей понравился.
А потом родители задали модели неудобный вопрос насчет образования. Надин лишь планирует получать диплом в университете, что не очень понравилось его маме.
А вот сестра Тараса отметила, что это было смело. Ведь модель могла просто соврать.
Далее актер решил удивить маму и показал ей фото с Надин. "Вау-эффект" действительно был, но кадры не всем понравились.
Отец Цымбалюка сказал, что Надин не такая, как на фото. Но в целом обошлось без критики.
Затем мама актера попросила Надин, чтобы та рассказала, каким она видит Тараса. Модель назвала актера "человеком другой эпохи". Также модель сказала, что видела только один сериал с "Холостяком".
Мама Цымбалюка отметила, что это немного странно. По ее мнению, участница могла больше узнать о Тарасе. Надин оправдалась тем, что он интересует ее именно как мужчина, а не как актер.
Надин и мама Тараса пошли готовить ужин и говорили вдвоем. Модель описала мужчину своей мечты и заявила, что Цымбалюк соответствует всем критериям.
"Для такого знакомства, когда еще не определено, в статусе кого мы, она говорила достаточно откровенно", - сказала Татьяна Васильевна и добавила, что хочет видеть рядом с сыном самодостаточную женщину.
Во время разговора с отцом актера Надин была поражена тем, насколько он творческая и глубокая семья. Папа сделал модели немало комплиментов и пожелал найти себя.
Модель не хотела, чтобы этот вечер закончился. Впрочем, позже Тарас провел ее к машине. Он также не хотел ее отпускать.
