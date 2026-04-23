Змарнувала три матчболи: Стародубцева слідом за Світоліною залишає супертурнір у Мадриді

15:53 23.04.2026 Чт
2 хв
Четверта ракетка України була за крок від перемоги, але поступилася румунці у тригодинному трилері
aimg Андрій Костенко
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Український десант на престижному турнірі WTA 1000 у Мадриді продовжує рідшати. Слідом за першою ракеткою країни Еліною Світоліною, змагання залишила Юлія Стародубцева.

WTA 1000, Мадрид. 2-ге коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія) – 6:3, 6:7, 4:6

Драма на корті: втрачена перемога

Початок зустрічі проти румунки Жаклін Крістіан (WTA 33) був повністю за Стародубцевою (WTA 53). Українка впевнено виграла першу партію (6:3) і домінувала у другому сеті. У 12-му геймі Юлія подавала на матч і мала три матчболи, проте не змогла реалізувати жоден із них.

Крістіан скористалася психологічним надламом суперниці, перевела гру на тайбрейк і вигризла перемогу в партії. У вирішальному сеті румунка виявилася витривалішою. Марафонський поєдинок тривав понад три години й завершився поразкою українки.

Невдалий день для українок

Для Стародубцевої цей матч став ювілейним, 20-м в основній сітці турнірів категорії WTA 1000. На жаль, повторити минулорічний успіх, коли вона дійшла до четвертого кола в Мадриді, цього разу не вдалося.

Паралельно з Юлією боротьбу припинила й лідерка національного рейтингу Еліна Світоліна. Вона сенсаційно поступилася угорці Анні Бондар.

У Мадриді продовжують боротьбу ще три вітчизняні спортсменки: Ангеліна Калініна, Дарія Снігур та Марта Костюк.

