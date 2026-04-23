Світоліна сенсаційно вилетіла з "тисячника" в Мадриді: як це вплине на її рейтинг

13:49 23.04.2026 Чт
2 хв
Українка поступилася угорці, що грала за російські гроші
aimg Андрій Костенко
Світоліна сенсаційно вилетіла з "тисячника" в Мадриді: як це вплине на її рейтинг Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна в рамках другого кола турніра серії WTA 1000 у іспанському Мадриді протистояла скандально відомій угорці Анні Бондар.

Про хід матчу та фінальний результат повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

WTA 1000, Мадрид. 2-ге коло

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) – 3:6, 4:6

Принциповість матчів з Бондар

Угорка відома тим, що у 2022 році брала участь у змаганнях на території РФ, що викликало хвилю обурення в українській тенісній спільноті. Через це протистояння з нею набуло для українок принципового характеру.

Світоліна (WTA 7) грала проти Бондар (WTA 63) учетверте в кар'єрі. Ріне суперниці грали тричі у 2025 році, причому виключно на турнірах Гренд Слем. Еліна здобувала перемоги на Ролан Гаррос та Вісмблдоні, але програла на US Open. Тож рахунок особистих матчів був 2:1 – на користь українки.

Як пройшла гра

Світоліна у кожній з двох партій програла суперниці по одній своїй подачі, а відповісти брейком не змогла. Угорка зуміла скористатися цією мінімальною перевагою в кожному з сетів, що принесло їй загальну перемогу.

Зазначимо, що під час матчу Світоліна брала медичний тайм-аут: їй надавали допомогу через проблеми з ногою.

Наслідки поразки

Безпрограшна серія Світоліної у стартових матчах турнірів WTA, яка тривала вісім місяців, перервалася. Протягом цього періоду українка виступила на семи змаганнях, здобувши титул в Окленді та тричі ставши півфіналісткою (на Australian Open, у Дубаї та Індіан-Веллсі).

Через передчасне завершення виступів у Мадриді перша ракетка України втратить щонайменше дві сходинки у світовому рейтингу, пропустивши вперед італійку Жасмін Паоліні та "нейтральну" Мірру Андрєєву.

