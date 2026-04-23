Упустила три матчбола: Стародубцева вслед за Свитолиной покидает супертурнир в Мадриде

15:53 23.04.2026 Чт
2 мин
Четвертая ракетка Украины была в шаге от победы, но уступила румынке в трехчасовом триллере
aimg Андрей Костенко
Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Украинский десант на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде продолжает редеть. Вслед за первой ракеткой страны Элиной Свитолиной, соревнования покинула Юлия Стародубцева.

WTA 1000, Мадрид. 2-й круг

Юлия Стародубцева (Украина) - Жаклин Кристиан (Румыния) - 6:3, 6:7, 4:6

Драма на корте: упущенная победа

Начало встречи против румынки Жаклин Кристиан (WTA 33) было полностью за Стародубцевой (WTA 53). Украинка уверенно выиграла первую партию (6:3) и доминировала во втором сете. В 12-м гейме Юлия подавала на матч и имела три матчбола, однако не смогла реализовать ни один из них.

Кристиан воспользовалась психологическим надломом соперницы, перевела игру на тайбрейк и выгрызла победу в партии. В решающем сете румынка оказалась выносливее. Марафонский поединок длился более трех часов и завершился поражением украинки.

Неудачный день для украинок

Для Стародубцевой этот матч стал юбилейным, 20-м в основной сетке турниров категории WTA 1000. К сожалению, повторить прошлогодний успех, когда она дошла до четвертого круга в Мадриде, в этот раз не удалось.

Параллельно с Юлией борьбу прекратила и лидер национального рейтинга Элина Свитолина. Она сенсационно уступила венгерке Анне Бондарь.

В Мадриде продолжают борьбу еще три отечественные спортсменки: Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Марта Костюк.

