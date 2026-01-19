"Злив" відео з Оленою Тополею: поліція затримала 23-річного здирника

Що відомо про затримання

"Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку. За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші", - йдеться у заяві.

Джерела РБК-Україна в поліції підтвердили, що йдеться саме про справу Тополі. Затриманим виявився 23-річний мешканець Києва.

"Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції", - розповіли в поліції.

"Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали правоохоронці.

Зазначається, що санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Що розповіла Тополя

Нагадаємо, Тополя сказала, що отримувала погрози. Здирник хотів, аби співачка заплатила йому 75 тисяч доларів. За це він обіцяв не "зливати" інтимне відео з нею. Втім, Олена не захотіла виконувати умови злочинця та звернулася до поліції.

Пізніше відео отримали представники медіа і Telegram-каналів. Але Тополя закликала утриматися від подальшого розповсюдження кадрів.

"Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність - це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її", - написала співачка.