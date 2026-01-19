"Злив" відео з Оленою Тополею: поліція затримала 23-річного здирника

Національна поліція затримала чоловіка, який шантажував співачку Олену Тополю. 23-річний злочинець погрожував "злити" відверте відео, якщо зірка йому не заплатить.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Нацполіції.
"Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку. За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші", - йдеться у заяві.
Джерела РБК-Україна в поліції підтвердили, що йдеться саме про справу Тополі. Затриманим виявився 23-річний мешканець Києва.
"Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області. Потерпіла звернулася із заявою до поліції", - розповіли в поліції.
"Нині вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали правоохоронці.
Зазначається, що санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Тополя сказала, що отримувала погрози. Здирник хотів, аби співачка заплатила йому 75 тисяч доларів. За це він обіцяв не "зливати" інтимне відео з нею. Втім, Олена не захотіла виконувати умови злочинця та звернулася до поліції.
Пізніше відео отримали представники медіа і Telegram-каналів. Але Тополя закликала утриматися від подальшого розповсюдження кадрів.
"Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність - це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її", - написала співачка.
