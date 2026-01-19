"Слив" видео с Еленой Тополей: полиция задержала 23-летнего вымогателя

Национальная полиция задержала мужчину, который шантажировал певицу Елену Тополю. 23-летний преступник угрожал "слить" откровенное видео, если звезда ему не заплатит.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Нацполиции.
"Задержан мужчина, который шантажировал украинскую певицу. За нераспространение конфиденциальной информации относительно артистки задержанный требовал деньги", - говорится в заявлении.
Источники РБК-Украина в полиции подтвердили, что речь идет именно о деле Тополи. Задержанным оказался 23-летний житель Киева.
"Он располагал информацией, которая может скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, требовал деньги. Его задержали оперативники ДСР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию", - рассказали в полиции.
"Сейчас вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили правоохранители.
Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, Тополя сказала, что получала угрозы. Вымогатель хотел, чтобы певица заплатила ему 75 тысяч долларов. За это он обещал не "сливать" интимное видео с ней. Впрочем, Елена не захотела выполнять условия преступника и обратилась в полицию.
Позже видео получили представители медиа и Telegram-каналов. Но Тополя призвала воздержаться от дальнейшего распространения кадров.
"Теперь, когда видео уже в интернете, я хочу сказать четко: мое тело, моя интимность - это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права красть мое достоинство или порочить его", - написала певица.
