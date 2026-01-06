ua en ru
Олена Тополя про нові стосунки та чоловіка мрії: "Я ще в переході"

Вівторок 06 січня 2026 18:20
Олена Тополя про нові стосунки та чоловіка мрії: "Я ще в переході" Олена Тополя (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олена Тополя чесно зізналася, чи ходить вже на побачення після розлучення з Тарасом Тополею. Вона поділилася, якого чоловіка хоче бачити поруч з собою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це співачка розповіла в інтерв'ю YouTube-проєкту "33 запитання".

Що сказала Олена Тополя про особисте життя після розлучення

Наразі артистка все ще перебуває в процесі трансформації після розриву з чоловіком. Вона зосереджена на собі та творчості, а не на побудові нових стосунків.

"Я ще в переході десь. Поки що коридор проходжу. В мене немає зараз ніяких потреб. Я не хочу ніяких відносин", - зазначила вона.

Хоча з побаченнями зірка не поспішає, вона зізналася, що не обділена чоловічою увагою. Крім того, почувається вільнішою у спілкуванні.

"В мене є увага чоловіків, вона і була. Можу сказати, що я вільніше можу спілкуватися, але немає потреби щось будувати. В мене немає страху, що я одна абсолютно", - підкреслила вона.

Олена Тополя про нові стосунки та чоловіка мрії: &quot;Я ще в переході&quot;Олена Тополя про особисте життя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка не виключає можливість побудови нових стосунків у майбутньому, але зараз свідомо їх не шукає.

"Якщо це станеться, це буде так, щоб це ніяким поганим чином не чіпляло моїх дітей", - зазначила вона.

Про якого чоловіка мріє

Співачка зізналася, що вже думала про те, якого чоловіка хотіла б бачити поруч. За її словами, для неї не принципово, чи буде він із шоу-бізнесу.

"Думала, але це багато пунктів. Як мінімум це та людина, яка теж має життєвий досвід з розлученнями чи розставаннями. Тобто це вже людина, яка пройшла якусь трансформацію теж", - поділилася вона.


Нагадаємо, раніше Олена висловилася про можливість примирення з чоловіком після розлучення. Артисти оголосили про розрив 1 грудня, але зберегли нормальні стосунки як батьки трьох дітей. Ба більше, навіть провели родинний час разом на відпочинку в горах.

