Олена Тополя пояснила, чому насправді мовчить про деталі розлучення

Середа 24 грудня 2025 13:17
UA EN RU
Олена Тополя пояснила, чому насправді мовчить про деталі розлучення Олена та Тарас Тополі (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олена Тополя вперше пояснила, чому вони з Тарасом Тополею ухвалили рішення не коментувати публічно своє розлучення. За мовчанням стоїть принципова домовленість.

Як повідомляє РБК-Україна, про це артистка розповіла в інтерв'ю журналістці Марічці Падалко.

Чому Тополі не коментують розлучення та його причини

За словами співачки, рішення мовчати було спільним і зваженим. Вона наголосила, що навіть нейтральні слова можуть бути неправильно сприйняті або викликати зайві домисли.

"Ми не коментуємо, тому що для мене цінно і для Тараса. В моєму розумінні може бути щось абсолютно необразливе, а він в цьому щось знайде для себе, що я з якимось підтекстом, можливо, це сказала або ще щось. От щоб не було потім якихось таких питань і, не дай Боже, проблем з цим, ми вирішили так", - пояснила вона.

Олена Тополя пояснила, чому насправді мовчить про деталі розлученняОлена Тополя розкрила, чому не хоче коментувати розлучення (скриншот)

Артистка зазначила, що вони з Тарасом ухвалили це рішення злагоджено, по-дорослому та без конфліктів. Для обох головним пріоритетом залишаються діти та їхній емоційний комфорт.

"Ми вирішили все дуже злагоджено, по-доброму, по-хорошому, по-дорослому. І дуже стараємося, щоб ми залишалися прекрасними батьками для своїх дітей і прикладом людяності, що ми не стали собаками дикими або ворогами", - сказала вона.

Олена Тополя пояснила, чому насправді мовчить про деталі розлученняТарас Тополя з Оленою та дітьми (фото: instagram.com/tarastopolia)

За словами Олени, між нею та Тарасом немає ворожнечі. Вони зберігають взаємну повагу та вдячність за спільний шлях.

"Ми люди, які вибрали одне одного. Я поважаю свій вибір. Я вибрала найкраще. Так само і Тарас. Для нас важливо, щоб це бачили й розуміли наші діти", - зазначила вона.


Що відомо про розлучення Тополь

Пара була разом з 2013 року. Вони оголосили про розлучення 1 грудня, зазначивши, що це спільне та виважене рішення. Далі планують рухатися як окремі особистості, але продовжують бути батьками для своїх трьох дітей.

Раніше Тарас Тополя прокоментував чутки, які виникли навколо їхнього розлучення. Сама ж Олена розповіла про свій стан після розриву.

