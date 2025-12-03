Златан Ібрагімович нестиме олімпійський вогонь на Іграх-2026

Колишній шведський форвард світового рівня Златан Ібрагімович долучився до списку факелоносців зимових Олімпі йських ігор-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт Ігор-2026 у соцмережі Х (Twіtter).
Ібрагімович, який нині обіймає посаду старшого радника компанії "RedBird" (власників "Мілана"), стане одним із тих, хто нестиме олімпійський вогонь територією Італії.
Серед інших футболістів, які братимуть участь у заході, варто відзначити:
Естафета вогню для Ігор-2026 розпочалася наприкінці листопада в Олімпії. Після подорожі грецькими містами, 4 грудня вогонь прибуде до Афін, де відбудеться офіційна церемонія його передачі італійській стороні.
Італійський етап естафети стартує 6 грудня в Римі та пролягатиме через 60 населених пунктів країни. Завершиться маршрут у Мілані 5 лютого 2026 року - напередодні церемонії відкриття.
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 запланована на 6 лютого на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сіро").
Через залучення арени до урочистостей, календарний поєдинок чемпіонату Італії Серії А між "Міланом" та "Комо" доведеться перенести.
За попередньою інформацією видання Football Italia, розглядається варіант проведення цієї гри за межами Італії - в австралійському місті Перт.
44-річний шведський ексфутболіст вважається одним із найвидатніших форвардів сучасності. Його кар'єра включала виступи за "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гелаксі" та "Мілан".
На клубному рівні Ібрагімович здобув 34 титули. Він є рекордсменом за кількістю забитих голів у складі національної збірної Швеції.
Раніше ми розповіли п'ять цікавих фактів про нагороди Олімпіади-2026.
Також ми писали, що хокеїсти НХЛ зіграють на Олімпіаді вперше за 12 років.